Crește subvenția la legume de la 1.000 la 3.000 de euro pe hectar Incepand din luna mai, programul de sprijinire a producatorilor romani a fost relansat. Guvernul a extins subvenția la legume, respectiv subvenția de usturoi, de la 1.000 la 3.000 de euro, deoarece printre legumele unde Romania sta cel mai bine la nivel mondial se numara usturoiul. Cu toate ca cei care-și doresc sa munceasca pamantul beneficiaza … Articolul Crește subvenția la legume de la 1.000 la 3.000 de euro pe hectar apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

