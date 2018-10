Creşte salariul minim. Guvernul a aprobat măsura Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus in 2015 un salariu minim de 8,50 euro pe ora valabil pentru mai mult de trei milioane de muncitori. Ultima data, salariul minim a fost majorat in 2017, pana la nivelul actual de 8,84 euro pe ora. Executivul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020.

