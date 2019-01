Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara a fost internata o fetița de cinci ani, care suferea de gripa, in perioada Craciunului. Medicii timișoreni i-au administrat tratament fetiței care suferea de virus gripal de tip A. Fetția a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara in perioada sarbatorilor,…

- Recomandari ale medicilor privind mesele de sarbatori Medicii recomanda prudenta sporita în aceasta perioada, în ceea ce priveste mesele de sarbatori. Trebuie evitate excesele atât în privinta alimentelor, alcoolului dar si a dulciurilor. Adrian Lungu transmite din Salaj.…

- Medicii spun ca schimbarea este influentata de trecerea brusca la temperaturile foarte scazute, in ceilalti ani, trecerea fiind treptata. „Este o altfel de perioada, anul trecut erau mai multe cazuri. De obicei, aceste infectii virale apar la trecerea dintre un sezon si celalalt cand temperatura este…

- Parintii au ajuns de urgenta cu baietelul lor la spitalul din Valenii de Munte. Oamenii spun ca desi copilul avea arsuri grave, medicii i-au ignorat. Ar fi plecat nepasatori si i-ar fi lasat sa astepte pe hol.Rudele copilului spun ca o asistenta a vrut sa-i dea micutului cu rivanol pe arsura.…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" spun ca patologia respiratorie exista in acest moment, insa nu a fost constatat un numar ingrijorator in ultima perioada, limitele fiind normale. Acestia recomanda parintilor sa nu administreze antibiotice fara sa consulte mai intai un medic. „Marea majoritate…

- Primele trei cazuri de gripa AH1 din acest sezon au fost confirmate zilele acestea, de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Unul dintre purtatorii virusului este un copil din Galati, care se afla internat la spitalul judetean. Desi medicii de la Spitalul…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi a semnat contractul pentru deszapezirea drumurilor judetene in perioada 2018-2020. Pentru fiecare sezon, este necesara incheierea unui astfel de contract valabil in perioada 1 noiembrie – 15 martie. In situatia in care avertizarile meteo…

- Copilul care a murit in aceasta dimineata in Bucuresti a fost adus initial la Spitalul din Sinaia cu simptome specifice unei afectiuni respiratorii. Medicul de garda i-a sugerat mamei ca poate sa se interneze cu copilul la sectia Pediatrie, dar aceasta a refuzat, potrivit surselor medicale. A revenit…