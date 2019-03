CREȘTE numărul românilor exploataţi în străinătate Creste numarul romanilor exploatati prin munca in strainatate! Sunt persoanele ademenite cu salarii mari in Occident, iar cand ajung acolo sunt fortate sa lucreze gratuit - sub amenintari cu moartea - iar conditiile de trai sunt mizere. De cele mai multe ori, recrutorii le-au luat documentele astfel ca putini sunt cei care reusesc sa scape de calvarul in care au ajuns - spun ofiterii de la Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane. Acestia ii sfatuiesc pe romanii care isi cauta de munca in strainatate sa nu aiba incredere nici macar in apropiați: 98% dintre victime au fost pacalite de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

