Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara , Dragos Frumosu, a avertizat ca pretul painii ar putea sa creasca intre 15-20% pana in decembrie, influentat de productia graului din acest an, care in unele zone ale tarii a fost afectata de vremea capricioasa.

- O echipa de cercetatori elvetieni a demonstrat ca in timpul anilor mai secetosi concentratia de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera creste rapid deoarece ecosistemele afectate absorb o cantitate mai mica de carbon, concluzie care trebuie luata in calcul in cadrul urmatoarei

- Șeful statului socialist a spus ca salariul va fi 'indexat' la valoarea petro, criptomoneda venezueleana cu care guvernul intenționeaza sa ocoleasca lipsa de lichiditați și sancțiunile financiare ale Statelor Unite, scrie Agerpres. Un petro este, potrivit președintelui Maduro, echivalent cu…

- In momentel de fata pensia minima este de 640 de lei pe luna, aceasta fiind majorata de la 520 de lei, incepand cu data de 1 iulie. Pentru a ieși la pensie, trebuie sa ai minimum 15 ani de cotizare la sistemul de pensii. Conform noii legi, pensia minima se stabilește in procente, minim și…

- "Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile de pana acum se prezinta mai multe deficiente. Una dintre ele este discriminarea impotriva femeilor, in sensul in care, facandu-se o impartire pe numarul de ani de cotizare, in momentul respectiv femeile, care au un stagiu de cotizare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata noaptea, la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este un proiect mamut, care se va aplica etapizat si ca toate pensiile vor creste anual. Legea va fi supusa dezbaterii publice timp de o luna, dupa ce liderul PSD isi va fi dat acordul.

- „Ziarul de Iasi“ a publicat o poveste mai putin cunoscut publicului din viata celei mai bogate femei din județul Iași. Mai exact, milionara creste 30 de copii; le ofera casa, masa și educație, fara sa aștepte nimic in schimb. Ce i-a determinat gestul nobil și de ce ar fi vrut ca oamenii sa nu afle aceasta…

- O familie moderna: Cristina Spatar iși crește copiii in casa fostului soț. Cantareața și tatal copiilor ei au ajuns la un numitor comun și au decis ca, in ciuda neințelegerilor dintre ei, Albert și Aida nu trebuie sa sufere. Chiar daca omul de afaceri este mai mult plecat, macar copiii cresc intr-un…