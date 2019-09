Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Imelda a facut prapad in statul american Texas. Potrivit unui raport preliminar, cel putin doi oameni au murit in urma ploilor abundente care au provocat inundatii de proportii. Salvatorii si politistii au primit mii de apeluri de urgenta.

- Uraganul Humberto a crescut in intensitate si in viteza pe masura ce s-a apropiat miercuri dimineata de Insulele Bermude, teritoriu insular britanic ce ar putea sa fie totusi scutit de distrugeri, intrucat va fi ocolit la mica distanta de ochiul acestui ciclon, au anuntat meteorologii americani,…

- Statul american Texas l-a executat miercuri pe Billy Crutsinger, un barbat condamnat la moarte pentru asasinarea, in 2003, a unei femei de 89 de ani si a fiicei acesteia, in varsta de 71, transmite EFE preluat de agerpres. Crutsinger, 64 de ani, a fost declarat mort la ora locala 18:40 (23:40 GMT),…

- Furtuna tropicala Barry, care s-a transformat in uragan doar timp de cateva ore, si-a continua sambata seara deplasarea lenta prin statul Louisiana, autoritatile orasului New Orleans reamintind locuitorilor atentionarile privind riscul producerii unor inundatii de amploare, scrie

