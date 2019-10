Crește numărul de accidente rutiere la Ungheni. Ce zice poliția In primele opt luni ale anului 2019, in raionul Ungheni s-a constatat o creștere a accidentelor rutiere și a numarului de victime ca urmare a acestora. Astfel, in aceasta perioada au fost inregistrate 30 de accidente rutiere, soldate cu 4 decese și 29 de persoane traumatizate. Pe aceste cazuri au fost intocmite procese penale. Au mai fost inregistrate 190 de accidente minore, fiind intocmite procese contravenționale. Despre aceasta a comunicat Ruslan Grecu, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Ungheni. Potrivit dansului, principalele cauze care au dus la comiterea accidentelor rutiere in… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

