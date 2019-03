Stiri pe aceeasi tema

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis precizeaza faptul ca s-a modificat valabilitatea cardului european de asigurat. Astfel, prin modificarea si ...

- Cardul european de asigurat este documentul care va ofera dreptul la prestații medicale necesare in cadrul unei șederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte in afara granițelor Romaniei și este valabil…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Buzau anunța ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii 45/2019, s-a modificat termenul de valabilitatea al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Mai exact, acesta s-a majorat de la 1 an (cum era in vechea reglementare) la 2 ani. Masura prelungirii…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a decontat anul trecut, cu aproape 30 de milioane de lei mai mult pentru retetele compensate si gratuite, decat in 2017. Astfel, in 2018 CJAS Timis a virat farmaciilor din judet peste 162 de milioane de lei pentru medicamentele compensate si gratuite ridicate…

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a decontat, anul trecut, cu aproape 30 de milioane de lei mai mult pentru retetele compensate si gratuite decat ...

Peste 15.000 de informatii a furnizat Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis, prin Biroul de relatii cu asiguratii, pe parcursul anului trecut.

- Adeverintele de asigurat nu mai sunt de ani buni singurele documente care atesta calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate, situatiile in care CJAS emite astfel de documente fiind speciale.

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timiș a alocat, anul acesta, cu 46 de milioane de lei mai mult unitatilor sanitare cu paturi din judet.