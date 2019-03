Crește debitul Dunării! Ce spun hidrologii Conform analizelor Fluviul Dunarea va avea un debit in crestere, la intrarea in tara, pana la valoarea de 5.400 mc/s, in timp pe rauri debitele medii zilnice vor fi in urcare in zone din vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii, scrie Agerpres. Cu toate acestea, hidrologii susțin ca aceasta ceștere se situeaza insa sub media multianuala a lunii martie, care este stabilita la 6.700 mc/s. In ceea ce priveste situatia de pe rauri, prognoza de specialitate releva ca, in intervalul 8 martie, ora 7:00 - 14 martie, ora 7:00, debitele medii zilnice vor fi in crestere pe cursurile de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

