Stiri pe aceeasi tema

- Cele 100 de parcometre vor fi alimentate, in Cluj, doar cu energie solara și vor fi dotate cu acumulatori reincarcabili, ceea ce le asigura funcționarea continua. Primele 40 de astfel de dispozitive vor fi instalate la inceputul anului viitor. Primaria Cluj-Napoca a finalizat o licitatie pentru a cumpara…

- Violențele au avut loc pe o strada din sectorul 6 din București. Un barbat și-a injunghiat fratele in urma unui scandal, cel mai probabil, pe fondul consumului de alcool. Victima va fi dusa la spital, in timp ce fratele agresor a fost ridicat de polițiști pentru audieri. Scandalul degenerat in violențe…

- În Cluj-Napoca, 15 crese au schimbat meniul copiilor înca de acum trei ani, cu ajutorul nutritionistilor. La micul dejun, pasta de avocado este în topul recomandarilor, alaturi de brânza, telemea si ceai. La prânz, spre exemplu, copiii au supa de chimen cu crutoane…

- Un autocar in care se aflau 35 de pasageri a fost implicat intr-un accident produs in localitatea Lunca Corbului din județul Argeș. Ciocnirea a avut loc intre autocar, doua camioane și o mașina. O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite. Șoferul unuia dintre camioanele implicate in accident…

- Libertatea v-a prezentat in saptamana care a trecut povestea bombei ecologice din mijlocul naturii, din Pasul Mestecanis. O serie lunga de nereguli a facut posibila ridicarea unei gropi de gunoi la marginea unui sat, in plina zona turistica, in ciuda unor decizii de blocare in instante. Aceste dezvaluiri…

- Caz incredibil la Harșova, in județul Constanța, unde un consilier local a fost batut in plina strada. In incident a fost implicat un om politic cu o funcție importanta și un horahai (rrom-turc), a anunțat replica-online.ro . Totul s-a intamplat pe 2 octombrie, pe strada Vadului. O persoana s-a așezat…

- Un grup de elevi din Australia a inlocuit fructele si legumele din farfurii cu larve si greieri. Copiii au transformat roiuri intregi de insecte in fursecuri sau chipsuri. Meniul creat de ei a socat toata scoala.

- Un grup de elevi din Australia a inlocuit fructele si legumele din farfurii cu larve si greieri. Copiii au transformat roiuri intregi de insecte, in fursecuri sau chipsuri. Meniul creat de ei a socat toata scoala.