Crescatorii de ovine si caprine isi vor primi, incepand cu 1 noiembrie, subventiile. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a precizat ca primii beneficiari vor fi micii fermieri, care nu au dotarile necesare pentru a executa lucrarile la timp, in conditii optime. Petre Daea: In data de 1 noiembrie incepem sa dam drumul la subventiile pentru crescatorii de ovine si caprine, urmand ca, din data de 1 decembrie, sa dam drumul si la crescatorii de taurine, in asa fel incat sa le asiguram, anul acesta, o parte din sumele pe care le putem distribui prin bugetul statului. (Rador/ FOTO agroromania.ro)