Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de oi din judetul Maramures ar putea fi nevoiti sa distruga lana rezultata din tunderea oilor in luna mai, inaintea trimiterii oilor pentru aproape patru luni la pasunat pe munte, deoarece nu au cumparatori, a declarat, marti, pentru Agerpres, vicepresedintele Asociatiei Crescatorilor de…

- "Situatia pare a fi fara iesire, nimeni, nicio firma din Transilvania nu doreste sa achizitioneze lana noastra. (...) Numai in primavara aceasta, crescatorii de oi au mai strans acasa cateva sute de kilograme de lana, plus lana adunata din anii trecuti. De-a lungul anilor am tot incercat sa valorificam…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Petea au identificat și predat autoritaților competente doi cetațeni romani, cautați de autoritațile din Romania pentru savarsirea de infracțiuni la regimul rutier si contrabanda, respectiv tulburarea ordinii publice Ieri, 22 iulie 2019, in jurul orei…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat si reținut un baimarean banuit de comiterea unei talharii. Cei in cauza a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Maramures. Marti, 16 iulie, un barbat domiciliat in comuna Satulung a reclamat faptul…

- 51 de spitale din 29 de județe ale Romaniei nu fac deloc intreruperi de sarcina la cerere, arata raportul „Refuzul la efectuarea avortului la cerere in Romania”, realizat de Centrul FILIA, ONG care militeaza pentru egalitatea de gen, in parteneriat cu ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice.…

- 51 de spitale din 29 de județe ale Romaniei nu fac deloc intreruperi de sarcina la cerere, arata raportul „Refuzul la efectuarea avortului la cerere in Romania”, realizat de Centrul FILIA, ONG care militeaza pentru egalitatea de gen, in parteneriat cu ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice.…

- Avertizarea Cod Portocaliu se prelungește pentru Maramureș pana la ora 19.00. In noua notificare sunt anunțate ploi torentiale care vor cumula 35…40 l/mp, vijelie, grindina de dimensiuni mici, frecvente descarcari electrice in Targu Lapuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lapuș; Source

- Avand in vedere situația avertizarea metororologica cod galben, situația hidrologica și avertizarea cod portocaliu emisa pentru bazinele hidrografice, președintele CJSU Maramureș, prefect Vasile Moldovan a dispus asigurarea permanentei la unitațile administrativ-teritoriale din bazinele hidrografice…