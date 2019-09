Crescătorii de animale cer uciderea tuturor porcilor pe o rază de 10 kilometri în jurul marilor ferme "Din motive strict politice, Guvernul nu isi asuma uciderea preventiva nici a porcilor din gospodariile care nu aplica normele de biosecuritate din jurul marilor ferme, nici a mistretilor. Situatia scapa de sub control, fermierii nu au nevoie de despagubiri de la stat, ci sa fie linistiti oamenii, ca sa nu mai ascunda porcii sau sa ii arunce morti in camp", se spune in comunicat.



Crescatorii au precizat ca au incercat sa transmita saptamana trecuta faptul ca in judetele Olt si Teleorman fermierii nu pot livra porcii la abator din cauza focarelor care apar constant in gospodariile din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 798 de focare de pesta porcina sunt confirmate la aceasta ora la nivel national.Prin comparatie, in aceeasi perioada a anului trecut, erau doar 645 de focare confirmate, cu peste 150 mai putine!Pana acum Guvernul a acordat despagubiri de peste 53 de milioane de euro fermierilor„Problema este ca nu mai…

- Guvernul a aprobat lucrarile de reabilitare a 14 kilometri din Canalul magistral de irigatii Siret - Baragan, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit Agerpres.Citește și: Anunț de ultima ora de la BNR! S-a decis azi: Apare o noua bancnota in Romania!…

- Guvernul a aprobat lucrarile de reabilitare a 14 kilometri din Canalul magistral de irigatii Siret - Baragan, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului Agriculturii, astazi, in sedinta de Guvern a fost aprobata o hotarare ce aduce…

- La sfarșitul lunii trecute, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența nr. 51/2019 prin care transportul județean de persoane a fost eliminat din sfera serviciilor publice. Masura lovește in elevii din mediul rural care, in lipsa abonamentelor decontate, ar putea fi nevoiți sa renunțe la cursuri, susțin…

- In timp ce puterea e devorata din interior de conflicte politice si pare incapabila sa se conecteze la familiile si politicile europene, Guvernul pare sa ignore batalia pe functii la nivelul Uniunii Europene. Marele pericol e ca Romania sa fie „uitata” intr-o tabara de periferie a Uniunii, iar cetatenii…

- Romania nu figureaza in studiul Comisiei Europene (CE) care demonstreaza dublul standard folosit la produse pe piata UE pentru simplul motiv ca autoritatile romane nu si-au facut treaba. Asta in contextul in care Liviu Dragnea si ministrul Agriculturii Petre Daea au infierat in repetate randuri acest…

- PNL Arad a anunțat ca il va susține pe Sergiu Bilcea pentru postul de primar al Aradului, in urma plecarii lui Gheorghe Falca la Parlamentul European. Actualmente, Bilcea este liderul filialei municipale a PNL și vicepreședinte al Consiliului Județean. Dupa plecarea lui Falca, Guvernul va trebui sa…

- ''Probabil ca au sondaje interne. Ramasese ca USR și PLUS vor discuta pentru candidatul comun la prezidențiale. O ruptura intre cele doua partide nu ar fi benefica pentru candidatul lor. Altminteri, indiferent cine va fi, ori domnul Barna ori domnul Cioloș, au prima șansa sa intre in turul 2 și sa…