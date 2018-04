Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare ale romanilor pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in T4 2017. Cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica.

- Guvernul va aproba, prin ordonanta de urgenta, o serie de modificari fiscale, care vizeaza, printre altele, majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata organizatiilor neguvernamentale si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati…

- In primele luni ale acestui an, cheltuielile statului au crescut cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, la 47,8 miliarde de lei, in timp ce veniturile nu au ținut pasul și au urcat cu 21,3%, la 42,3 miliarde lei. Pe langa majorarile salariilor, in deficitul de 0,6% consemnat in primele…

- ​Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- In perioada interbelica Romania era o țara eminamente agrara. In anii comunismului s-a dorit o Romanie multilateral-dezvoltata. Dupa evenimentele din 1989, Romania schimba regimul politic și economic, devenind o țara in care importurile joaca un rol preponderent. In ultimii ani Romania se lupta pentru…

- Teoretic, de la 1 martie, medicii și asistenții medicali primesc salarii marite intre 70% și 172% fața de luna ianuarie a acestui an, cand s-a acordat o majorare de 25% a salariului de baza, cu tot cu sporuri, potrivit oficialilor. Profesioniștii din Sanatate se pot declara mulțumiți, mai ales ca li…

- Organizația a transmis acest lucru dupa ce tineretul de la PNL Constanța a transmis ca inițiaza o campanie de conștientizare a felului in care au fost bugetate cheltuielile și veniturile de catre Primaria și Consiliul Local Municipal Constanța pentru anul 2018. "Deci daca sunteți interesați…

- Pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Nationale a fost de 2% din Produsul Intern Brut, iar in 2018 se va mentine aceasta alocare, ceea ce inseamna ca se pot continua programele majore de inzestrare. In acest context, merita sa intelegem mai bine performanta financiara a principalelor companii…

- Societatea Naționala de Medicina de Familie a publicat un punct de vedere legat de majorarile salariale care au intrat in vigoare de ieri. Reprezentanții acesteia atrag atenția ca nu toți medicii din Romania au parte de creșteri salariale, intrucat medicii de familie, care au contract cu casele de sanatate,…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu ar putea avea in acest an un proiect de investitii de 32,147 milioane lei, conform proiectului de HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii. Veniturile totale ale companiei sunt estimate la…

- Intr-o hotarare a Consiliului Local Targu Jiu a fost aprobata suma de 130 de mii de lei pentru acordarea de tichete sociale și suma de 20 de mii de lei pentru pachete cu alimente tradiționale. „Se acorda beneficii de asistența sociala sub forma de tichete sociale in valoare de 40 de lei pe…

- Buget structurat pe pierderi, dar cu planuri de investiții. Așa arata bugetul aferent anului 2018 la nivelul municipiului Lupeni. Bugetul anului 2018 la Lupeni este de 28.140 mii lei in ceea ce ce privește veniturile. La acești bani se adauga și excedentul bugetar al anilor precedenți, in suma totala…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- Compania CFR Marfa ar putea avea in acest an un proiect de investitii de 81 milioane lei, potrivit proiectului de HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii. Veniturile totale ale companiei sunt estimate la 925,233 milioane lei, la fel ca si cheltuielile. Cheltuielile…

- Veniturile nete din dobanzi, principala sursa de profit a bancilor, s-au mentinut la un nivel ridicat anul trecut, marjele ridicate fiind in continuare o trasatura definitorie a modelului de functionare a sectorului bancar romanesc.

- Potrivit raportului Curții de Conturi pentru anul 2016, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului a sfidat legile fizicii! Cum a reușit asta? Ei bine, prin prestații sociale pentru decedați și bilete de calatorii pentru persoane aflate in spital:

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Consilierii județeni au aprobat prețurile medii ale produselor agricole folosite la calcularea veniturilor din arenda din 2018. Prețurile medii au fost propuse de Direcția Agricola și sunt aproape aceleași ca in 2017, singura modificare fiind introducerea prețului de 1,25 lei/kilogramul…

- Proiectul depus pe fonduri europene vizand reabilitarea secției maternitate-pediatrie-ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare. Intitulat “Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul presupune investiții de aproximativ…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018. ”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R. a reiesit…

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.…

- Actualul model de crestere economica al Romaniei nu este sustenabil, desi pe termen scurt rezultatele sunt fantastice. Romania trebuie sa treaca de la acest model, bazat pe consum, la cel bazat pe investitii, a spus Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.

- "Noi anul trecut am spus ca impozitul global, asa cum a fost prezentat anul trecut, e o chestie care nu se poate aplica, (...) trebuie amanat, trebuie scos si s-a si intamplat in 2017. Eu in continuare cred ca un impozit global sau impozit pe familie sau nu mai stiu exact cum se numeste sau pe gospodarie…

- Potrivit Platformei, politica fiscal bugetara nu mai stimuleaza cresterea economica ci mareste dezechilibrele macroeconomice si indatoreaza generatiile viitoare, fara macar a le lasa mostenire o autostrada. Cheltuielile salariale si de asistenta sociala au fost scapate de sub control si au condus…

- Documente atasate: program Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca noul guvern va creste salariul minim cu 100 de lei pe an, fata de 200 de lei, cat prevede actualul program de guvernare. Citeste aici programul de guvernareDin prevederile programului:- Guvernul va propune…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB) inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut, arata datele Ministerului Finantelor Publica…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un adult si trei minori sunt cercetati pentru furt. La data de 25 ianuarie 2018, politistii Postului…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-a aflat marți, 23 ianuarie, la audierile din Comisia economica a Senatului. Printre altele a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile salariale. “Luam in calcul si aceasta situatie, de a nu mai plati…

- CNAS a anuntat, marti, ca varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor…

- Incepand din 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 3.131 de lei la 4.162 de lei pentru pensionari si persoane asigurate. „Ajutorul de deces se achita in termen de trei zile lucratoare de catre Casa Judeteana de Pensii Arad, in cazul decesului asiguratului, cu conditia ca…

- La finalul saptamanii trecute a fost lansat in dezbatere publica proiectul de buget al Oradiei pentru acest an. In 1 februarie va avea loc sedinta de dezbatere a proiectului de venituri si cheltuieli, estimat a fi mai mic cu 6% fata de executia din anul anterior: planul pentru 2018 este de…

- Galatenii care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate."Persoanele…

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- Proiectul de buget pentru anul 2018, al administrației locale din Campia Turzii, prevede o reducere a veniturilor la secțiunea de funcționare, cu circa 20.000.000 de lei și o diminuare a cheltuielilor cu aproximativ 15-17 milioane de lei, comparativ cu anul 2017. In schimb, se prevede o creștere a cheltuielilor…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in toamna anului trecut (trimestrul III 2017), in termeni nominali, 3.426 lei pe familie si 1308 lei pe persoana, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Cresterea veniturilor in ritm anual depaseste 15%, potrivit datelor consultate…