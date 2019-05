Cresc unele taxe la Bibliotecă Consilierii județeni vor avea pe mese, la urmatoarea ședința a Consiliului Județean Arad, o serie de proiecte de hotarari ce privesc tarifele pentru serviciile prestate de instituțiile din subordine. Printre ele, și Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol”. Cei de la biblioteca propun creșterea unor tarife, precum și introducerea unei noi taxe, pentru inchirierea gradinii de lectura. Mai exact, se porpune cresterea taxele pentru abonamentul anual – de la 8 lei la 10 lei, pentru studenți, elevi, pensionari cu pensii de pana la 1.500 de lei etc – de la 4 la 5 lei, respectiv abonamentul semestrial… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

