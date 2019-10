Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Statele Unite au introdus 28 de organizatii guvernamentale si comerciale chineze pe lista lor neagra, pe care le acuza de faptul ca sunt implicate in campania de reprimare a minoritatii musulmane uigure, a anuntat Departamentul american al Comertului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Guvernul…

- Comunitatea globala a cooperat cu China pentru ca aceasta sa poata crește, însa acum trebuie sa ceara acesteia, în calitatea sa de a doua mare economie mondiala, sa devina mai transparenta în legatura cu relațiile sale comerciale și sa își asume o parte mai mare din responsabilitatea…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- Protestatarii au fost retinuti pentru diverse infractiuni, intre care adunari ilegale, detinerea unei arme de foc sau atacarea ofiterilor de politie, potrivit unui comunicat al politiei. Politia din Hong Kong a folosit duminica gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii antiguvernamentali,…

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…

- China își va folosi puterea pentru a înabuși protestele din Hong Kong daca situația se va deteriora și mai mult, a declarat joi ambasadorul chinez la Londra, potrivit Reuters. ”Daca situația din Hong Kong se va deteriora și mai mult … guvernul central nu va sta cu mâinile…