Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele sunt urmatoarele: Preț apa potabila: 3,46 lei/mc inclusiv TVA (9%) Tarif canalizare-epurare: 3,65 lei/mc inclusiv TVA (9%) „ Rațiunea necesitații de ajustare a prețurilor/tarifelor rezida în influența primita în costurile de producție,…

- FOTO – Arhiva Luna lui Cuptor vine cu preturi mai mari pe litoral, tarifele de cazare urmand sa fie majorate chiar si cu 20 la suta pe noapte. Camerele vor fi ocupate insa integral, pentru ca, spun reprezentantii patronatelor din turism, romanii vor la mare in iulie si august, cand este cel mai scump,…

- Luna lui Cuptor vine cu prețuri mai mari pe litoral, tarifele de cazare urmand sa fie majorate chiar și cu 20 la suta pe noapte. Camerele vor fi ocupate insa integral, pentru ca, ... The post De la 1 iulie, cresc prețurile la cazare pe Litoral. Chiar și așa, hotelierii spun ca nu prea mai au locuri…

- Reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc spun ca, pentru minivacanta de 1 Mai, pe litoral sunt pregatite peste 40.000 de locuri de cazare. Tarifele pentru aceasta perioada sunt cuprinse intre 40 de lei si 1.500 de lei pe noapte.

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta 40.000 de locuri in hoteluri pe litoral pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai. Preturile...

- Peste 40.000 de turisti sunt asteptati de Pasti si 1 Mai pe litoral, 25.000 dintre ei numai in statiunea Mamaia. Cei mai multi au ales sejur de trei nopti, in perioada 26 aprilie – 1 mai, preturile de cazare variind ...

- Sa gasești o camera pentru sezonul estival in hotelurile de pe Litoral a devenit, inca de pe acum, o misiune plina de provocari. Voucherele de vacanța au influențat in mod semnificativ piața turismului romanesc, astfel ca vacanțele au devenit din ce in ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile…

- Operatorii telecom au avertizat ca OUG 114 va duce la costuri mai mari pentru clienti. Operatorul telecom Vodafone este cel mai recent jucator din piata care si-a majorat preturile la abonamente, dupa Digi, Telekom si UPC. Compania si-a anuntat clientii ca preturile cresc incepand cu 6 mai. Este posibil…