Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au lucrat intre 1975 și 2001 vor primi procente suplimentare la pensie conform ministrului Muncii, Marius Budai. Romanii care au lucrat in anumite intervale de timp vor primi bani in plus, a spus ministrul Muncii intr-o interventie televizata. Acesta a vorbit de mai multe categorii de pensionari.…

- Vești importante pentru romanii care au lucrat intre acești ani. Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut un anunț important despre cat vor primi in plus la pensie. Romanii care au lucrat intre 1975 si 2001 vor primi procente suplimentare la pensie conform ministrului Muncii, Marius Budai. Romanii care…

- Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, a explicat ca o dovada a faptului ca nu se doreste desfiintarea Pilonului II este faptul ca li se permite administratorilor de pensii private sa investeasca in parteneriate public-private. „Nu a spus nimeni ca desfiintam Pilonul II de pensii.…

- Anunț de la ministrul Muncii: Toți romanii care au lucrat intre 1975 si 2001 vor primi bani in plus la pensie. Prezent la o emisiune tv, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre pensiile romanilor. Mai exact, persoanele care au lucrat intre anii 1975 si 2001 vor primi in plus la pensie un procent…

- "Pentru pensie se poate cupla stagiul de cotizare dintr-un stat al UE in alt stat membru UE si se acorda punctaj si valoare doar pentru perioada lucrata in acel stat. Daca in Romania o persoana a lucrat 10 ani de zile dar pentru pensie are nevoie de 15 ani minim vechime va putea utiliza vechimea…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Pensiile care vin prin poșta vor ajunge cu intarziere luna aceasta, plata fiind decalata in mod justificat, susține ministrul Muncii, Marius Budai. Mai exact, plata pensiilor prin Poșta Romana se va face in ianuarie pe 17 ianuarie, cu doua zile mai tarziu decat in mod obișnuit. Intarzierea este justificata…

- Marius Budai a confirmat, insa, ca majorarea punctului de pensie nu se va mai face de la 1 iulie 2019, ci de la 1 septembrie 2019. Demnitarul a respins categoric declaratiile din spatiul public, potrivit carora nu ar mai fi bani de salarii sau de pensii, afirmand ca „atunci cand o tara nu-si…