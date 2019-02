Cresc pensiile pentru o anumită categoie de români. Iată în ce condiţii vor primi un ajutor din partea statului Este vorba despre romanii care lucreaza in prezent in strainatate, intrucat vor beneficia de un punctaj suplimentar la pensie, ce va fi calculat pentru toata perioada in care au muncit in strainatate, scrie bugetul.ro. "Pentru pensie se poate cupla stagiul de cotizare dintr-un stat al UE in alt stat membru UE și se acorda punctaj și valoare doar pentru perioada lucrata in acel stat. „Daca in Romania o persoana a lucrat 10 ani de zile dar pentru pensie are nevoie de 15 ani minim vechime va putea utiliza vechimea stagiului de cotizare din alt stat membru al UE dar va primi punctaj… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

