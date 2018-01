Cresc facturile la gaze pentru populaţie. Companiile estimează o majorare medie de aproape 6% Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri. Companiile de utilitati estimeaza o crestere medie de 5,6%. ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10 ianuarie. Acest procent de crestere variaza de la un furnizor la altul”, anunta Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Incepand cu 1… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anuntat, ieri, ca incepand de miercuri, 10 ianuarie, pretul gazelor naturale pentru populatie se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaste furnizorilor un pret de achizitie mai mare cu peste 8%. Furnizorii…

- Romanii vor scoate, incepand de maine, 10 ianuarie, mai mulți bani din buzunare pentru plata facturilor de furnizare a gazelor naturale. Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piața,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna.Cresterea…

- Gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%! Scumpirea nu se va produce in timp, ci peste doua zile! Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) a aprobat azi noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut…

- S-au scumpit gazele naturale pentru consumatorii casnici, iar facturile vor creste din 10 ianuarie cu pana la 20 de lei in medie, pe luna, pentru perioada de iarna. Autoritatea de Reglementare în Energie a anunţat că, la solicitarea furnizorilor, a acceptat majorarea uneia dintre celei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare a aprobat luni noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3%, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, “impactul unitar…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Reprezentantii…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Citeste…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh,

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la ...

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, astazi, ca incepand de miercuri - 10 ianuarie prețul gazelor naturale pentru populație se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaște furnizorilor un preț de achiziție mai mare cu 8,3%.

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta,…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta.…

- Pretul gazele naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta.…

- Prețul gazelor pentru populație nu va mai crește in aceasta iarna, iar Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie, a declarat, joi, președintele comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, deputatul Iulian Iancu. Intrebat…

- Intrebat daca prețul gazelor va crește de la 1 noiembrie, așa cum a declarat fostul președinte al ANRE, Niculae Havrileț, Iancu a raspuns: "Daca domnia sa mai era președinte, se intampla acest lucru. Din informațiile mele, noul comitet de reglementare al ANRE a luat decizia sa faca aceasta analiza…

- Prețul gazelor pentru populație nu va mai crește in aceasta iarna, iar Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie, a declarat, joi, președintele comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, deputatul Iulian Iancu.…

