Cresc facturile din cauza revolutiei fiscale Revolutia fiscala se simte si in facturi. Avem un exemplu din tara care arata clar ca modificarile Codului fiscal au fost facute fara studii de impact, fara dezbateri serioase privind efectele negative. La Iasi, societatea care se ocupa de administrarea blocurilor a anuntat cresterea taxelor cu aproape 25 la suta, ca sa aiba bani pentru majorarea salariilor celor 200 de angajati. In functie de dimensiunea apartamentelor, oamenii vor plati cu 16 lei mai mult pe luna, potrivit Digi 24.

- Un nou local din Romania s-a inchis din pricina noilor masuri ale „revolutiei fiscale“. '80-'90 Gastropub & More din Bucuresti se infiintase in urma cu 4 ani. La sfarsitul lui ianuarie, proprietarii unui local cu specific canadian din Cluj au anuntat, tot pe Facebook, ca noile masuri fiscale ii determina…

- Un protest masiv este anuntat pentru duminica in Capitala Mii de oameni anunta ca vor manifesta impotriva diminuarii salariilor ca urmare a Revolutiei fiscale. ldquo;Indemnam oamenii sa se alature acestui protest. Cerem sindicatelor sa se alature protestului, sa scoata oamenii in strada dimineata si…

- „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma "revolutiei fiscale"! Au inceput sa apara efectele grave ale revolutiei fiscale, combinata cu noua lege a salarizarii si ordinul de ministru privind sporurile pentru fiecare categorie in parte. Salariile au inceput sa scada dupa ce contributiile…

- Numarul companiilor care se asteapta la scaderea profitului in acest an s-a dublat fata de anul trecut, situatie asemanatoare si in cazul celor care spun ca nu vor creste investitiile, se arata in studiul „Evolutia afacerilor in 2018”, lansat de Valoria.

- Corecțiile aduse „Revoluției fiscale” „Revoluția fiscala” continua… și este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar și a incertitudinii, confuziei sporite…

- Angajații cu timp parțial de lucru din mediul privat care au unul sau mai multe contracte și nu ajung sa incaseze un venit egal cu salariul minim pe economie au de suferit in luna ianuarie, ajungand la lefuri nete cu ...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului...

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Fostul presedinte Traian Basescu cere suspendarea "revolutiei fiscale" ca urmare a efectelor negative pe care le constata si ii recomanda lui Liviu Dragnea sa o opreasca pe Lia Olguta Vasilescu de la "revolutia pensiilor".

- Cel putin o treime dintre bugetari si multi angajati ai firmelor mici si mijlocii vor avea salarii miscorate ca urmare a revolutiei fiscale. Vor fi afectati angajati din Educatie, Sanatate, Politie, Justitie, ministere, persoane fara functii de conducere, afirma liderul Cartelului Alfa, Bogdan Hossu.

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt și mai…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situatia este similara cu cea a specialistilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.

- Dupa 10 ani de activitate, un centru care ajuta copiii bolnavi de autism din Bistrita-Nasaud si judetele invecinate risca sa fie inchis din cauza schimbarilor fiscale. Centrul "Micul Print" se baza pe ajutorul financiar oferit de sute de sponsori si donatori, carora statul a decis sa le puna piedici…

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR, relateaza…

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR.

- Doi tineri canadieni, care au deschis in urma cu mai bine de 3 ani un restaurant in centrul municipiului Cluj-Napoca, isi inchid afacerea din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern si acuza ca actualul climat nu este favorabil micilor afaceri.

- Celebra cantareața a fost acuzata de evaziune fiscala in urma cu cateva luni, iar acum s-a aflat ca aceasta risca inchisoare de pana la doi ani ori sa fie forțata sa inapoieze milioane de dolari din veniturile sale. Shakira ar putea ajunge dupa gratii Presa spaniola titreaza ca artista ar fi incercat…

- Off the Wall, prima victima “revoluției fiscale”. Se inchide restaurantul canadian din Cluj Unicul restaurant cu profil canadian din oraș se va inchide peste o saptamana, la numai trei ani de la inaugurare. Investitorii straini spun ca schimbarile legislative din ultima vreme din Romania le-au bulversat…

- Daca la centru e razboi pentru putere, in teritoriul este multa incertitudine. Primarii PSD, obișnuiți cu sprijinul nemijlocit al centrului, Post-ul Constantin Ana, despre cum sta treaba in realitatea locala: Datorita “revoluției” fiscale, localitațile sunt ușor-ușor impinse spre faliment apare prima…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri. Companiile de utilitati estimeaza o crestere medie de 5,6%. ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia…

- Toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite catre ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele fiscului. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante…

- UDMR nu susține modificarile la Codul penal. Rareș Bogdan: S-au trezit in fața unui val fara precedent de critici din cauza asocierii cu "coaliția monstruoasa" Jurnalistul Rareș Bogdan a explicat motivele pentru care UDMR a decis sa nu susțina modificarile propuse de PSD-ALDE la Codul Penal și Codul…

- Un ceremonial militar si religios, urmat de depunerea de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor martiri jandarmi care si-au pierdut viata in Revolutia din 1989, va avea loc sambata, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul International „Henri Coanda” Otopeni.

- Sambata, 23 decembrie a.c., incepand cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul Internațional “Henri Coanda” Otopeni, va avea loc un ceremonial militar și religios, urmat de depunerea de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor martiri jandarmi, care și-au pierdut viața in Revoluția…

- S-au depus coroane de flori și s-a ținut o slujba religioasa in memoria celor cazuți pentru libertate, la Revoluția din The post In memoria eroilor Revoluției din 1989 appeared first on replicahd.ro .

- Prea puțini revoluționari și tot atat de mic numarul de localnici prezenți la comemorarea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, desfașurata joi, la Cugir. Ceremoniile consecrate acestui eveniment au cuprins ca in fiecare an doua momente: Primul s-a petrecut in curtea sediului Poliției orașului Cugir,…

- Despre Timișoara, chiar și in plina Epoca de Aur, se spunea, fara sa se exagereze, ca este un oraș cosmopolit. In ce consta aceasta nimeni nu prea putea spune, dar cu siguranța ca acest calificativ se referea mai mult la aspirații și la vise, decat la realitatea de atunci. Cand a ieșit insa intregul…

- Doua persoane au fost grav ranite, marti seara, intr-un accident petrecut la iesire din Brasov spre localitatea Sanpetru, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rostogolit pe sosea din cauza vitezei excesive, oprindu-se pe plafon. Potrivit purtatorulu ide cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Cel mai tanar erou martir al Revoluției din decembrie 1989 avea doar o luna. Vladimir Andronic se nascuse pe 23 noiembrie. Odihnea in patuțul sau dintr-o casa de pe Știrbei Voda, vis-a-vis de Radioul public, cand un glonț ratacit, tras dintr-un TAB, l-a ucis. Nu brusc, a agonizat o ora și jumatate.…

- Plenul reunit al celor doua Camere a respins un amendament adoptat in Comisiile de buget-finanțe, amendament potrivit caruia impozitul pe venit ar fi ramas integral la nivelul fiecarei unitați administrativ-teritoriale. In aceste condiții, bugetele locale din județul Alba (ca de altfel din toata țara)…

- „ANAF reamintește contribuabililor ca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care scadența și/sau termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declara pana la data de 21 decembrie…

- Marina Almașan a marturisit ca din cauza rudelor din strainatate, nu a urmat facultatea dorita. Vedeta TV a avut de tras, dar pana la urma și-a indeplinit visul. Marina Almașan este, in prezent, una dintre cele mai longevive prezentatoare TV. Este vedeta TVR de ani buni și nu a schimbat niciodata locul…

- Scaderea salariilor din domeniul IT, dupa intrarea in vigoare a revolutiei fiscale ar urma sa fie compensata cu bonusuri, vouchere de vacanta, bonuri cadou si asigurari medicale private. Insa reprezentantii firmelor nu stiu inca exact cum trebuie aplicate noile prevederi ale codului fiscal. Astfel ca…

- Un proiect de lege pentru modificarea Codului de procedura fiscala adoptat de Senat prevede amenzi mai mici pentru contribuabilii mijlocii. Vor fi incadrati cuantumurile prevazute acum pentru microintreprinderi și persoane fizice. Daca in prezent, firmele mijlocii risca aceleași amenzi precum societațile…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, a susținut, intr-o postare marți pe Facebook, ca „ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei”. In replica, senatorul liberal, Daniel Zamfir, spune ca acest lucru ar afea „un efect devastator, atat pentru antreprenorii cu credite la banci in lei, cat și asupra…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi "pentru" si 37 de voturi "impotriva", urmand ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional.

- „Revoluția fiscala a pornit de la o scamatorie(...) Povestea asta ca guvernul se lupta cu multinaționalele - dincolo de faptul ca suna a Venezuela a lui Hugo Chavez - multinaționalele sunt singurele companii care vor rezista foarte bine, au departament de contabilitate. Kaufland, de exemplu, a marit…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, la Jurnal de seara, ca multinaționalele, alaturi de firmele de stat sunt singurele companii care vor rezista foarte bine „revoluției fiscale”, iar cele mai afectate vor fi firmele de mijloc.

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- "Un angajat cu contract part-time in baza caruia va fi remunerat anul viitor cu un salariu brut de 600 RON, nu va castiga suficient astfel incat sa acopere cei 665 RON datorati drept contributii sociale. Chiar si cu majorarea deducerilor personale, aceasta categorie de angajati va avea de pierdut. De…

- Circa 100 de liberali s-au adunat, luni, in fața sediului din Alba Iulia, de unde vor merge la Prefectura Alba, pentru a protesta fața de Revoluția fiscala și Legile Justiției. Ei au pancarte pe care scrie: ”Dragnea – ai fi la pușcarie”, ”Doar impreuna vom reuși”, ”PSD cu Dragnea ne-au furat”, ”Pazea,…

- Un nou protest a avut loc, duminica, la Alba Iulia, indreptat impotriva Legilor Justiției, Revoluției fiscale și corupției. In jur de 20 de persoane s-au adunat, in fața Prefecturii Alba, nemulțumiți de masurile Guvernului Tudose. Un protestatar a declarat ca nu i se pare normal ca un condamnat și urmarit…

- Revoluția fiscala a Guvernului Tudose nu a incantat pe toata lumea. Aceasta a fost puternic contestata de mediul de afaceri, iar premierul Tudose a avut și o intalnire in acest sens, pentru a rezolva problemele ridicate de marile companii din Romania. Deși doi dintre giganții de telefonie mobila au…

- „Din perspectiva macroeconomica, principala problema interna a Romaniei este promovarea unor politici fiscale prociclice, prin reduceri de taxe si cresteri de cheltuieli publice, alimentand astfel riscul unor derapaje care vor trebui ajustate in viitor. Accentul acestor politici este pus pe cresterea…

- Euro a trecut de 4,7 lei la casele de schimb valutar. Moneda europeana se vindea miercuri cu 4,72 lei pe unitate la agenția BRD de pe Bulevardul Camil Ressu, din zona Dristor din București, iar la agenția din Pipera a Raiffeisen un euro era cotat la 4,71 lei. Luni, leul a inregistrat cel mai slab curs…

- OMV Petrom, a doua cea mai mare companie din Romania, considera ca noile modificari aduse Codului Fiscal sunt masuri cu impact asupra angajatilor si asupra business-ului companiei. Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca mediul de afaceri a…

- Firmele din sectorul telecomunicatiilor asigura faptul ca vor prelua costul suplimentar din mutarea contributiilor la angajati, iar salariile acestora nu se vor modifica, in ciuda „revolutiei fiscale”. Schimbarile fiscale nu se vor regasi nici in tarife, spune vicepresedintele RCS & RDS, potrivit Digi24.