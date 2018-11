In timp ce presedintele Donald Trump a vizitat, sambata, ruinele orasului Paradise, devastat de flacari, bilantul incendiului ”Camp Fire” continua sa creasca: 76 de morti si 1276 de persoane disparute, cel mai greu bilant uman din istoria Californiei. Sambata seara, autoritatile din California au anuntat ca au descoperit resturile calcinate a inca cinci victime iar […] Crematoriul California is a post from: Ziarul National