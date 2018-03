Stiri pe aceeasi tema

- Ultima duminica a lunii martie este momentul cand romanii iși fixeaza ceasul cu o ora inainte. Se trece la ora de vara. In noapte dintre 24 și 25 martie 2018, ora 3.00 devine ora 4.00. Ziua de 25 martie va avea astfel 23 de ore. Masura introducerii orei de vara a fost propusa inițial…

- In timp ce CJA are… ARE, aradenii se organizeaza pe internet pentru a protesta fata de starea drumurilor. Gropile din drumurile judetului, combinate cu lipsa de eficienta sau de interes a conducatorilor Consiliului Judetean Arad fata de remedierea situatiei provoaca reactii furibunde pe retelele de…

- Viata unei familii de berze care si-a facut cuibul pe o casa din Carpinis (judetul Timis), poate fi urmarita in direct pe Internet, prin intermediul transmisiilor live realizate de Wildlife Romania.

- Romanii cu credite care au ajuns la „mana“ firmelor de recuperare creanțe scapa de datorie daca achita in contul acestora dublul sumei cu care le-a fost preluata creanța de la banca. Masura este cuprinsa intr-un proiect de lege care a primit aviz favorabil din partea Senatului și are mari șanse sa fie…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…

- Daca te muți in casa noua, nu lua matura veche cu tine O veche superstiție spune ca pentru a nu avea dezordine in viața, nu trebuie sa iei cu tine o matura veche, scrie secretele.com. Aceasta se arunca și se cumpara una noua! Mai mult decat atat, niciodata nu trebuie sa imprumuți matura cuiva…

- Deși rareori sunt un real motiv de ingrijorare, durerile menstruale pot interveni cu rutina și pot fi un adevarat chin pentru numeroase femei. Exista o gramada de leacuri babești care te pot scapa, rapid și sigur, de neplacerile menstruației. Printre ele se numara și scorțișoara.

- Incredibil, dar adevarat! ACESTE PRAJITURI pot devenit un desert foarte, foarte simplu de facut.Nu trebuie sa folosesti cuptorul sau aragazul ca sa faci niste eclere cremoase si vanilate, care pastreaza savoarea mult mai complicatei retete clasice. Trebuie doar sa tii cont ca prajitura trebuie sa petreaca…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 8 martie, legea prin care șoferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sancționați in intervalul cuprins de la data savarșirii contravenției și pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca șoferul nu e informat timp de 4 luni. Legea…

- "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Stadionul Steaua si Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii. Acest act normativ este necesar intrucat…

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywoodului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Vei avea nevoie de numai 2 ingrediente, pe care le gasesti in frigider, scrie doctor.info.ro. Citeste si Dieta Dukan. Ghid complet. Ce trebuie sa mananci in fiecare faza • 1 kg de lamai • 400 gr de telina Mod de preparare: Da pe razatoare cele 400 de grame de telina…

- Propunerea care ar putea schimba RADICAL luarea deciziillor, iar Uniunea Europeana ar putea introduce un alt sistem de vot pentru a reactiona rapid la crize, potrivit Mediafax.Ne gandim la posibila trecere la un vot majoritar in materie de afaceri externe si diplomatice, astfel incat sa…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Constanta va deschide in primavara acestui an primul centru de noapte pentru oamenii strazii de la nivelul judetului Constanta. Directorul DGASPCC, Petre Dinica, a declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca adapostul va fi creat…

- Suntem sub avertizare de vreme rea pana joi dimineata. Un val de frig a cuprins Aradul, mercurul din termometre coborand pana la minus sapte – minus 11 grade. Aproape ca nu-ti vine sa iesi din casa! Dar oare ce fac cei care nu au casa? Cum supravietuiesc oamenii strazii? Directia de Asistenta Sociala…

- In data de 28 februarie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii aduce cinstire Sfantului Ioan Casian Romanul. Sfantul Ioan Casian sarbatorit este de neam straroman si s-a nascut in anii 365, Scitia Mica, Dobrogea de astazi.

- Cum faci sa iți menții pielea mereu tanara și sa ții departe ridurile? Atunci cand mananci ce trebuie, este de ajuns sa consumi, in mod regulat, o salata miraculoasa plina de nutrienții de care are nevoie pielea.

- UPDATE: Incendiul a cuprins doua case si o anexa gospodareasca, focul manifestandu-se pe o suprafata de 400 mp. Nu exista victime. 38 de pompieri se lupta cu flacarile. Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp intr-o locuinta din Ploiesti, aflata pe strada Motilor. Potrivit…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, spune, la 142 de ani de la nasterea sculptorului roman Constantin Brancusi, ca desi gloria acestuia apartine Frantei, “bataturile de pe palmele lui raman in veci ale noastre”. Intr-un mesaj intitulat “Gand pentru Brancusi”, Ivascu noteaza ca, la aproape un secol si…

- Locuitorii satului Racarii de Sus, aflat in componenta administrativa a orasului doljean Filiasi, sunt nevoiti sa indure chinuri greu de imaginat din cauza drumurilor care arata ca in Evul Mediu.

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a facut o noua dezvaluire uluitore in aceasta dimineața. Conform latifundiarului, George Copos ar urma sa se intorca in scurt timp la Rapid. E dezgustat de ce i se intampla. Cand vrea sa se retraga, vanda ce apuca cu cat poate și ia jucatori liberi. Mai așteapta…

- Un incendiu izbucnit azi-noapte in locuinta unui botosanean, observat si anuntat cu intarziere, s-a soldat cu decesul proprietarului, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani.

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…

- Orice gospodina adevarata știe ca secretul reușitei unor rețete sta nu doar in prospețimea și in varietatea ingredientelor folosite, ci mai ales in folosirea unor tigai bune! Fie ca p...

- Usain Bolt a avut parte de o cursa inedita. Fostul atlet jamaican s-a luat la intrecere pe o plaja cu celebrul comediant american Kevin Hart.Din motiv ca urma sa alerge impotriva celui mai rapid atlet din lume, Hart a primit un avans de 30 de metri.

- Camera Deputaților a votat marți, 6 ianuarie, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege care prevede ca amenda contravenționala pentru lipsa rovinietei se prescrie in 4 luni, fața de 6 luni ca pana acum.Proiectul prevedea, in forma adoptata de Senat, ca procesul verbal pentru lipsa…

- Piata de eCommerce autohtona va evolua anul acesta pana la 3,5 miliarde de euro, de la 2,8 miliarde de euro in 2017. Anul precedent, piata eCommerce a evoluat cel mai rapid de pe intreg continentul, puncteaza Elena Gheorghe, business development manager la procesatorul de plati PayU. "Ramanem…

- Fundatia Inima de Copil are sansa de a primi o finantare de 5.000 euro pentru a sustine in scoala copiii bursieri de la sate. Proiectul de burse “Un sat, Un copil” este in finala Campionatului De Bine pe platforma bursabinelui.ro, iar pentru a ajunge pe podium are nevoie de orice donatie venita din…

- Gnohere, in China? ”Am oferta de 2.500.000 de euro”, a spus patronul Gigi Becali. FCSB cere 3.000.000 de euro, insa e gata sa coboare suma la 2.5 milioane. Francezul a mai avut in aceasta iarna o propunere din Turcia, de la Antalyaspor, refuzata de Becali. „Pentru Gnohere am oferta din China, imi dau…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a sfatuit-o public, vineri, pe ministrul de Interne, Carmen Dan, sa achizitioneze ”rapid” bratari electronice, nu bastoane pentru jandarmi, in contextul in care o femeie a fost injunghiata mortal de catre sot, desi impotriva acestuia exista un ordin de restrictie.

- Un colt de paradis la un pret abordabil? Exista, se cheama Viroth Hotel si se afla in indepartata Cambogie. In fiecare an, TripAdvisor decerneaza Travellers’ Choice, premiu care recompenseaza, pe baza a milioane de comentarii, cel bine cotat hotel pe baza recomandarilor si comentariilor turistilor.…

- Atacantul Alexandru Ionita a anuntat prin intermediul unei retele de socializare ca a semnat un contract cu gruparea CFR Cluj, dupa ce a refuzat prelungirea angajamentului cu Astra Giurgiu.In varsta de 23 de ani, Ionita a refuzat prelungirea intelegerii cu Astra, iar conducerea clubului l-a…

- Marți, 13 februarie, ora 19:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești va avea loc spectacolul de teatru cu piesa“ Straini din noapte”,cu Florin Piersic si Medeea Marinescu, regia Radu Beligan. Cei doi ...

- Dormi cu fața in perna Ai obiceiul de a dormi pe burta și cu fața in perna? Ar trebui sa renunți la el. Dormitul cu fața in perna provoaca umflarea feței și a ochilor – sunt cauzate de gravitația tragerii lichidului in fața. acesta este motivul pentru care colagenul iși pierde din putere și pielea…

- Grasimea este inestetica indiferent de locul in care se depoziteaza pe corp, dar parca atunci cand ni se așaza pe burta și șolduri, ne creeaza cele mai mari complexe. Hainele nu mai pica așa cum trebuie pe noi, nu ne mai putem apleca cu ușurința, cat despre sentimentul pe care il avem atunci cand…

- Nici o femeie nu scapa de vergeturi. Fie ca acestea apar dupa naștere sau din cauza pierderii sau creșterii in greutate intr-un timp foarte scurt, vergeturile fa parte din viața fiecarei femei. Ele nu sunt neaparat un defect pentru ca arata faptul ca ceva s-a schimbat in corpul tau. De cele…

- Rovana Plumb, vicepresedinte PSD, a cerut si ea, la fel ca Gabriela Firea si alti lideri ai partidului, convocarea cat mai urgenta a Comitetului Executiv National al formatiunii, Plumb spunand ca este nevoie sa se "transeze lucrurile.

- „Situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne intoarce la o stare de calm și predictibilitate”,…

- Renunta la samponul anti-matreata si incearca aceste tratamente pentru matreata care vor elimina fulgii albi enervanti. Ce te ajuta sa scapi de matreata? Matreata ar putea sa fie rezultatul unui scalp uscat sau al unei conditii de piele numita dermatita seboreica. Ar putea fi cauzata de asemenea de…

- Mirel Radoi il lauda pe Razvan Lucescu, care in prezent o pregatește pe PAOK, insa a fost rivalul fostului stelist in campionat, pe cand o pregatea pe Rapid. Primul are numai cuvinte de lauda la adresa tehnicianului, pe care il considera un profesionist desavarșit. "Un antrenor extraordinar, pe care…

- In prima zi a anului 2018, locuitorii capitalei Moldovei au putut observa un halou in jurul lunii. Acest fenomen optic atmosferic rar apare atunci cind intreg cerul este acoperit cu nori subțiri mari formați din milioane de cristale de gheața mici. Fiecare astfel de cristal acționeaza ca o lentila miniaturala.…

- In ciuda faptului ca este extrem de neatractiva, ciuperca unghiei reprezinta o problema serioasa de sanatate. In acest caz, cele mai comune tratamente includ antibiotice, dar aceste medicamente sintetice pot...

- Cea mai buna masca pentru indepartarea pungilor de sub ochi contine bicarbonat de sodiu. Aplicarea sa te va ajuta sa scapi de ochii umflati si de cercurile negre. Inlocuieste cremele scumpe cu aceasta masca eficienta. Mod de preparare Adauga o lingurita de bicarbonat de sodiu intr-un…

- Ingrediente Cafea macinataUlei extravirgin de maslineSare de mare Mod de folosire Amesteca bine ingredientele si aplica pe zonele afectate de celulita. Inveleste bine intr-un prosop si lasa sa actioneze o jumatate de ora. lateste apoi cu apa.

- Pentru cei care de sarbatori au depasi numarul paharelor si nu stiu cum sa scape de senzatiile neplacute provocate de consumul excesiv de alcool, specialistii recomanda cateva trucuri ce inlatura greata si durerile de cap.

- Sociologii fac un anunț șocant: Romania ar putea ramane doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Potrivit statisticii oficiale, populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema.Emigrarea se produce din cauza saraciei in special, iar Teleormanul…