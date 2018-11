Stiri pe aceeasi tema

- Ecler cu ciocolata si frisca Mod de preparare Ecler cu ciocolata si frisca Eclerul: Se pune margarina cu apa si sarea la foc. Cand da in clocot, se ia de pe foc, se adauga faina si se amesteca bine. Se fierbe apoi putin la foc mic. Se pune la racit apoi. Cand este aproape rece se adauga pe…

- Ciorba cu oase de porc afumate Mod de preparare Ciorba cu oase de porc afumate Carnea se fierbe si se spumeaza. Cand este fiarta pe jumatate, se adauga legumele taiate bucatele mici. Cand sunt fierte si acestea se pune fideluta, iar apoi borsul. Se mai lasa la fiert 20 – 30 min.,…

- Aripi de pui cu piure Mod de prepare Aripi de pui cu piure Cartofii se curata, se spala, se pun la fiert in apa si sare. Aripile de pui se spala, se sareaza si se pun in tava pentru cuptor pe hartie de copt. Se ung cu ulei apoi se dau la cuptor pana se rumenesc. (Daca doriti, puteti sa le…

- Gogoși facute cu lingura… O rețeta simpla pe care o vei repeta! Gogoșile pe care vi le propunem sunt realmente delicioase. Este o rețeta straveche, moștenita chiar de la bunica și, cine știe de unde o fi avand-o și ea… Ai nevoie de: – 3 oua – 150 gr zahar – 200 ml lapte – un plic de drojdie uscata –…

- Pentru a pregati și voi gogoși pufoase dupa aceasta rețeta, veți avea nevoie de… Ingrediente (pentru 50 bucați): 200 grame iaurt de vaca cu grasime 2 oua 2 plicuri zahar vanilat 2 linguri zahar o fiola esenta de vanilie un praf copt 300 grame faina coaja rasa de la o lamaie un plic cu zahar vanilat…

- Iata de ce ai nevoie pentru prajitura cu iaurt și mere… Ingrediente 2 mere 2 oua 200 g iaurt gras 80 ml ulei 250 g faina 120 g zahar 2 linguri praf de copt Cum se prepara? Dai drumul la cuptor. Amesteci ouale cu iaurtul și uleiul. Incorporezi faina cu praful de copt și zaharul. Descojești merele, le…

- Se pregateste carnea si se taie legumele in bucati mai mari dupa preferinta. Se formeaza un pat din legume peste care se pun bucatile de carne. Se adauga uleiul in tava peste legume si carnita, apoi se presara condimentele. Se adauga o cana de apa in tava si se introduce tava la cuptor. Din…