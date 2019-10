Stiri pe aceeasi tema

- Daca esti la dieta si vrei sa mananci ceva dulce, trebuie sa stii ca o poti face si fara sa incalci regulile dietei. Iti propunem o reteta de clatite sanatoase, fara faina si fara zahar.

- Gazda Perfecta. Florin Vasilescu, jurist, din București, este "Gazda Perfecta" pentru Diana Constantin, Ioana Popescu, Anca Mihailescu și Cristian Pascalau. Iata ce meniu le propune invitatilor!

- Vrei sa-ti resfeti simturile cu un desert delicios, dar nu ai vreme de stat in bucatarie cu orele? Nicio grija! Reteta de crema de ciocolata la pahar, facuta in casa, are un gust desavarsit si se prepara foarte rapid si usor.

- Tarta cu crema de must și struguri, rețeta. Desertul special de sezon care te cucerește. Tarta cu crema de must și struguri este un desert special și extrem de aromat. Daca vrei sa le faci o surpriza celord dragi, iata rețeta.

- Griș cu lapte ca in copilarie, rețeta simpla. Desertul presarat cu amintiri. Grișul cu lapte este desertul care ne leaga, pe cei mai mulți, de copilarie. Daca il mai pregatea și bunica, și mai bun era. Iata rețeta simpla.

- Galuște cu prune, rețeta. Desertul preferat al toamnei. Galuștele cu prune reprezinta un desert incantator, la inceput de toamna. Rețeta este pe placul celor mici, dar și pe placul adulților care iubesc bunatațile de casa.

- Combinația de negresa cu crema de branza este printre preferatele gospodinelor, iar daca mai adaugam și ceva fructe, ca la aceasta rețeta de Negresa cu crema de branza și zmeura, deliciul va fi maxim!

- In plin anotimp estival, cand temperaturile urca pe timpul zilei considerabil in termometre, unul dintre alimentele preferate de romani este inghețata. Cel mai des, cea cumparata din comerț, insa exista și alternative mult mai sanatoase.