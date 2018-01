Crema de zahar ars. Cea mai simpla si fina reteta! Mod de preparare Crema de zahar ars



Intr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron de 2 l, ouale intregi se freaca cu zaharul si zaharul vanilat 1-2 min. Dupa aceea se dilueaza cu laptele rece adaugat treptat amestecand tot timpul. Compozitia se pune in cratita tapetata cu zahar ars, care apoi se introduce in cuptorul bine incalzit, asezate intr-o tava cu apa rece. Apa din tava… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Conopida o desfaci in buchetele si o oparesti in apa sarata in care ai adaugat si o lingura de otet. Apoi ungi cu unt in vas termorezistent si il pudrezi cu pesmet, dupa care pui acolo buchetelele de conopida, bineinteles dupa ce le-ai scurs putin. Apoi cureti si speli ciupercile le tai felii sau…

- Pentru blat se fierbe laptele cu cacao, esenta si 10 linguri zahar pana da in doua trei clocote. Se adauga biscuitii pisati si alunele macinate (eu i-am macinat la robot) si se amesteca pana se face ca un aluat care se poate modela. Ca sa fiti siguri ca nu gresiti consistenta aluatului puteti…

- Coji:Se pune la fiert apa cu uleiul si sarea, iar cand da in clocot se adauga faina si se amesteca. Se lasa sa se raceasca se adauga ouale pe rand pana se incorporeaza toate. Din aceasta compozitie formam inimioarele care se coc pana au o culoare aurie. Tot din aceasta compozitie formam si gaturile…

- Dupa mesele imbelsugate, o zeama delicioasa cu smantana si otet reprezinta remediul ideal. Reteta delicioasei ciorbe de burta o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Alba ca zapada face parte din categoria &"prajiturilor populare&", foarte indragite de gospodine, dar esre un real deliciu pentru masa de Revelion. Prajitura are o reteta simpla, care se regaseste pe bucataras.ro.

- Orice gazda isi doreste sa impresioneze invitatii cu preparatele pentru Revelion. Va propunem o reteta simpla, dar care promite sa fie memorabila: file de pastrav cu varza de Bruxelles, bacon și gogonele.

- In sezonul rece e bine sa consumam multe alimente care conțin vitamina C. Și fiindca acum gasești din plin portocale și lamai iți propunem trei prajituri cu citrice. Parfumate și energizante. Tarta cu portocale | VIDEO Ingrediente: aluat: 75 g unt rece taiat cubulețe, 75 g zahar, 200 g faina cernuta,…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe (pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)4 oua,125 g unt,100 g zahar,100g faina,40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),500 ml lapte caldut,un praf de sare,o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.Crema200…

- Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie-Pentru blat:50 g cacao neagra150 ml apa6 oua200 g zahar 120 ml ulei280 g faina1 lingurita praf de coptesenta de rom-pentru crema:6 galbenusuri80 g zahar80g amidon500 ml lapteextract…

- Cunoscute sub denumirea de ”Pelincile Domnului”, ”Pelincile lui Hristos” sau ”Scutecele lui Iisus”, turtele cu julfa sunt vestite in zona Moldovei, fiind pregatite de gospodine in Ajunul Craciunului, vestind, astfel, Nasterea Domnului. Traditia spune ca moldovencele au creat aceasta reteta cu gandul…

- Aluatul: zahar 200 g, faina 200 g, oua 6 bucati, praf de copt l plic, coaja de lamaie rasa. Crema: lapte 250 ml, gris l lingura, margarina 200 g, zahar pudra 100 g, l lamaie. Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul, treptat, apoi galbenusurile, unul cate unul, amestecand usor. Cand compozitia a devenit…

- Daca dorim sa facem "in doi timpi și trei mișcari" o prajitura foarte gustoasa din foile banale din comerț, aceasta rețeta este perfecta. Se pregatește in 30 de minute, se potrivește la orice fel de foi și prajitura poate fi taiata dupa doar o ora. Nu este o crema grasa, prajitura ...

- LEBAR DE CASA, ingrediente 1 ficat de porc 500-700 g carne de porc o bucata slanina afumata 2 cepe medii intestine pentru umplut inima sau alte organe (optional) foi de dafin ienibahar sare piper. Incearca si TOBA DE PORC: Cea mai simpla…

- Reteta clasica de carnati ardelenesti include carne macra si carne grasa intr-un procent de 80% cu 20%. Pentru carnea macra se foloseste pulpa de porc. La carne se adauga 100g usturoi pisat, 100g sare, 20g piper negru macinat mare si 10g cimbru maruntit. Se lasa la uscat doua trei zile, dupa care se…

- Care sunt ingredientele de care avem nevoie: 2 lingurite de amidon, 400 de grame de cirese fara samburi, jumatate de lingurita cu faina, 2 galbenusuri, 2 oua, 1 pastaie de vanilie, 480 de ml de lapte degresat, 1 lingura de zahar brun si 3 linguri de indulcitor hopocalorici care pot fi folositi la copt,…

- Dieta cu avocado, efect dublu: Scade colesterolul și kilogramele Un avocado pe zi scade nivelul colesterolului rau și ține kilogramele la distanța. Dieta cu avocado reduce și alte grasimi din sânge care provoaca boli de inima. Cercetatorii spun ca un avocado pe zi înlocuiește grasimile…

- Caltabosul este o specialitate traditionala din carne de porc nelipsita de pe masa de sarbatoare a Craciunului. Prepararea caltabosului difera de la o regiune la alta, secretul gustului stand in alegerea condimentelor.

- IngredienteBlat300 g faina100 g zahar200 g unt rece1 galbenus ou1 lingura apa receo priza sare1 plic zahar vanilat Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.

- Mos Nicolae. Prajitura lui Mos Nicolae este o prajitura veche, numai buna iarna si pe gustul lui Mos Nicolae, scrie Realitatea.net.Mos Nicolae. Reteta este foarte usor de facut, ingredientele sunt la indemana, iar reusita prajiturii garantata.

- Are 37 de ani, locuiește in Rusu Bargaului și muncește ca operator Komax la Leoni Bistrița. In timpul liber, se „dezlanțuie” pe internet și o face cu atata pasiune incat a reușit sa convinga și sa adune in jurul sau aproape 230.000 de membri..! „Este ca și cum aș lucra in strainatate, numai ca sunt…

- Biscuiți de casa, cu untura sau unt, un desert simplu, clasic și plin de amintiri! Biscuiții se faceau in fiecare casa, se puneau in cutii inchise si erau o „rezerva strategica” pentru zile si mai negre decat cele care erau. Iata rețeta simpla de biscuiți de casa pe care o faci in 15 minute: Ingrediente:…

- RETETA DE POST De ce ai nevoie pentru tocana de legume 1 vanata mica 1 dovlecel 1 ardei roșu 1 ceapa 400 g roșii in suc propriu 4 caței de usturoi 400 g fasole 1 frunza de dafin 1 lingurița oregano 1 lingurița cimbru…

- De Ziua Recunoștinței, Ambasada SUA s-a decis sa posteze o rețeta tradiționale americana de curcan. ”De Ziua Recunostintei, colegii nostri Katie si Lee ne-au aratat cum pregatesc curcanul la cuptor, dupa o reteta americana traditionala” a postat Ambasada pe contul de facebook, alaturi de un video explicit. Ziua…

- Cremoasa, delicioasa și sanatoasa, aceasta rețeta de orez brun cu ciuperci necesita puține cunoștințe de gatit. Ingredientele prezentate mai jos ajung pentru 4-6 porții, timpul de gatire fiind de aproximativ 20 de minute. Iata ce pași trebuie sa urmați pentru a face acest preparat in propria bucatarie!…

- Toata lumea iubeste ketchupul, acest produs care inainte de 1989 era total necunoscut la noi. Parintii sau bunicii nostri se uitau la noi ciudat cand ne vedeau turnand ketchup peste cartofi prajiti. Astazi este unul din cele mai folosite alimente.

- Sfecla roșie cu hrean este delicioasa și sanatoasa. Vezi cat de ușor poți sa pui la borcan salata de sfecla roșie cu hrean! Ingrediente: 2 kilograme de sfecla roșie 1 bucata de hrean 1 litru de apa 150 mililitri de oțet 1 lingurița cu chimen 2 frunze de dafin sare, dupa gust Mod de preparare: Dificultate:…

- Franțuzoaica Ninon de Lenclos, faimoasa pentru frumusețea și efectul sau magic asupra barbaților, așa cum au marturisit contemporanii ei, nu s-a lasat supusa legilor virstei. Și iata de ce... Madame de Lenclos nu și-a ascuns secretele tinereții. Ea arata o bucata de piele de antilopa și apa fiarta,…

- Cancerul. Simpla pronunție a acestui cuvant provoaca spaima, o conștientizare viscerala a faptului ca probabilitatea statistica de a „lua” aceasta „boala” este astronomic de mare. Statisticile curentene spun ca unu din trei barbați și una din trei femei din occident vor fi diagnosticați cu cancer pe…

- Toamna este sezonul nucilor și este momentul ideal sa le consumi. Amestecate cu miere, fac minuni pentru organism. Vezi de ce ar trebui sa consumi acest medicament natural in fiecare zi. Nucile cu miere pot inlocui numeroase medicamente, potrivit goodmorningcenter.com. Combinația iți asigura necesarul…

- Placinta cu mere – cu siguranța desertul copilariei pentru mulți dintre noi – se face cu minim de efort și cu bani puțini. Una dintre cele mai simple, aromate, gustoase și fragede prajituri pe care le poți face acasa, fara sa petreci prea mult timp in bucatarie sau sa-ți golești portofelul. INGREDIENTE…

- I se spune "placinta" nu pentru ca ar semana cu clasicele placinte din Moldova si Bucovina, ci pentru ca asa numesc ardelenii orice prajitura cu crema sau fructe. Si este vorba despre o delicioasa prajitura rustica si simpla din zona Sibiului, ce are deopotriva crema si fructe. Se face ...

- Coliva este o ofranda ce se aduce pentru sufletele mortilor la zilele randuite pentru pomenirea lor. De asemenea, coliva reprezinta trupul mortului si este o expresie materiala a credintei in nemurire si inviere, pentru ca este facuta din boabe de grau, pe care Hristos le-a infatisat ca simboluri…

- Iata de ce tenul si corpul tau au nevoie de o atentie speciala in lunile reci, cand nu mai este indicat sa folosesti aceleasi produse cosmetice din timpul verii. Nu in ultimul rand, temperaturile scazute iti afecteaza parul, subtiind-ul si imprimandu-i un aspect tern, lipsit de stralucire. Pentru…

- Chiar daca traiesti in Romania si nu ti-ai luat (inca!) bilet de avion cu destinatia Franta, deliciile frantuzesti pot fi preparate si la tine in bucatarie! Rețeta franțuzeasca de pate de foie gras este mai simpla decat ai putea crede, tot secretul e sa cantaresti foarte bine cantitatile de ingrediente:

- Nu trebuie sa fii un Gordon Ramsay pentru a-ti surprinde apropiatii. Cu aceasta reteta, bucatarul a cucerit Internetul, despre care spune ca este „micul dejun al supereroilor”, asa cum informeaza The Independent. Oua, cartofi si bacon. Acestea sunt ingredientele de baza pentru cea mai simpla si gustoasa…

- MOD DE PREPARARE 1. Se spala castravetii si se taie la capete. Ceapa se curata si se taie rondele. 2. Se pun in borcanele de 800 gr ceapa taiata rondele, apoi castravetii in picioare. Se adauga 1 lingurita de sare, 2 lingurite de zahar si 5 linguri de otet. Se adauga marar si boabe…

- Cine nu a auzit de macarons? Sunt delicioase, colorate si pe gustul tuturor, de la mic la mare. Si nu sunt chiar simplu de facut, dar de-asta exista un chef personal: ca sa ne invete misterele...

- GOGOSARI IN OTET Mod de preparare1. Se spala gogosarii si se sterg. Se taie jumatati daca sunt mai mici,sau sferturi daca sunt mai mari.2. Intr-un vas mare punem gogosarii,adaugam peste ei zaharul, sarea, otetul, foile de dafin, piperul boabe si mustarul boabe. Se lasa 24 de ore…

- Crema de banane este hranitoare – are numeroase proprietati nutritive -, este sanatoasa si foarte gustoasa, fiind, totodata, un bun pansament gastric. Insa puțini știu ca, preparata dupa o anumita rețeta, crema de banane este un bun tratament pentru tuse și bronșita. Reteta este foarte simpla: 400 ml…

- O rețeta demna de o prințesa! Continuam seria rețetelor asortate cu accesoriile tale preferate, iar astazi ne adresam celor care au un stil vestimentar sofisticat, simplu și in același timp indrazneț. Daca știi sa porți cu stil o diadema, atunci aceasta e rețeta perfecta pentru tine. Ingrediente 200…

- O prajitura cu mere poate parea banala la prima vedere, insa reteta de mai jos este una care va transforma o prajitura simpla intr-un deliciu care va desfata simturile invitatilor tai. Reteta de prajitura cu mere cu aluat fraged Ingrediente pentru prajitura cu mere 600 grame…

- BUDINCA DE COUSCOUS CU BANANA SI ZMEURA INGREDIENTE: 9 linguri lapte de migdale; 5 linguri couscous; 1 lingurita extract de vanilie 1 banana (bine coapta); 2 oua; zmeura. MOD DE PREPARARE: In 9 linguri de lapte de migdale se pun 5 linguri de couscous si o lingurita de extract…

- Ingrediente: 1 kg miez de dovleac, taiat cubulețe, 400 ml fiertura de pui sau legume, 2 linguri unt, 200 g smantana, 2 morcovi, 150 g ceapa tocata, oregano, dupa gust, patrunjel, dupa gust, sare, piper. Mod de preparare: Intr-o oala, ...

- Rețeta este dezvaluita de bucatarul Jamie Oliver. De ce ingrediente aveti nevoie 1 ceapa roșie, taiata grosier 1/2 bulb de fenicul, taiat grosier 1 tulpina de țelina apio ulei de masline o bucata de ghimbir, decojit și taiat grosier 2 caței de usturoi 1/2 de ardei iute roșu 1 legatura…

- Andreea Mantea și fiul ei se pregatesc pentru iarna! David i-a dat o mana de ajutor vedetei in bucatarie pentru a pregati rețeta pe care ei o folosesc pentru creșterea imunitații in timpul anotimpului rece.