Creierul uman este distrus de aceste obiceiuri! Elimină-le din rutina ta Afla aici care sunt cauzele spirituale ale bolilor in ceea ce priveste creierul uman. 1. Nu ai ganduri stimulative Gandirea este cel mai bun antrenament al creierului. Gandeste-te la diverse lucruri, analizeaza, scrie, exploreaza, antreneaza-ti curiozitate, astfel incat creierul sa lucreze si sa fie intotdeauna proaspat. Daca nu-ti folosesti creierul, acesta isi micsoreaza marimea, ca orice muschi. 2. Nu mananci micul dejun Persoanele care nu mananca dimineata au un nivel foarte scazut al glicemiei, ceea ce inseamna ca la creier nu ajung suficienti nutrienti. Cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

