Accident grav pe DN1B, la Mizil. Un pieton a ramas sub TIR dupa ce a fost spulberat in timp ce traversa

Un accident rutier grav s-a produs in urma cu putin timp pe DN1B, in fata Judecatoriei din Mizil. Potrivit IJP Prahova, un peiton a fost lovit de TIR, victima ramanand blocata sub vehicul. Traficul… [citeste mai departe]