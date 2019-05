Creierul atentatelor din Sri Lanka a fost unul dintre kamikaze Potrivit unui purtator de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekera, un laborator de medicina legala al guvernului a putut stabili acest fapt dupa ce a comparat ADN-ul uneia dintre fiicele lui Hashim cu cel extras din ramasitele pamantesti ale unui kamikaze care a actionat la hotel.



"Datorita rezultatelor acestor teste, am putut reconfirma identitatile a sapte kamikaze" care au intreprins atacurile coordonate din 21 aprilie si cele ale "altor doua persoane care s-au aruncat in aer" la scurt timp in aceeasi zi, a declarat Gunasekera, precizand ca politia a putut identifica diferitele ADN-uri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

