Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa divorteze, Carmen de la Salciua lansa piese doar alaturi de fostul sot. Acum, artista a lansat prima piesa alaturi de un alt barbat. In urma cu doua saptamani, Carmen de la Salciua lansa piesa „Coboara Doamne pe Pamant”, ce se bucura de un real succes: pana in prezent a acumulat 4 milioane de…

- Mihail, unul dintre cei mai iubiți artiști din Moldova, lanseaza piesa „Dorul ma ia” – o melodie despre dragostea de viața și despre momentele de nostalgie prin care trecem cu toții. Așa cum și-a obișnuit publicul, artistul impletește versuri emoționale cu un sound aparte și de data aceasta, astfel…

- Orice persoana interesata de calitatea vieții sale trebuie sa acorde suficienta atenție sanatații și celor mai mici detalii sau simptome care ar putea indica anumite afecțiuni daunatoare. Daca ai fost la doctor pentru diverse controale de rutina de-a lungul timpului, cu siguranța ai auzit de colesterol…

- In viata de zi cu zi te cofrunti cu multe situatii neplacute. Acestea provoaca stres, teama sau disconfort, senzatii pe care deseori le poti masca. Insa cand vine vorba despre aspectul fizic, nu este la fel de usor sa ascunzi o imperfectiune, deoarece te confrunti cu o problema vizibila, usor de observat.…

- Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica proiectul de reorganizare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. “€Lipsa sau dispariția unor medicamente reprezinta inca o problema in Romania. Este nevoie de reglementari noi in domeniu pe care Ministerul Sanatații poate și…

- La Iași, lipsa sangelui e acuta. De aceea, psihologul Roxana Oana Rotaru are in derulare cea mai mare campanie de donare de sange. Motivul este lipsa de sange in spitale, folosit la transfuziile din timpul operatiilor si salvarea de cat mai multe vieti. Campania „Doneaza sange si vei darui viata!” se…

- De cele mai multe ori, sinuciderea unei persoane, mai mult sau mai puțin apropiate, vine cu suferinta ca persoana nu mai este și nu mai putem impartași cu ea experiențe și trairi, vine cu sentimente de neputința, de vinovație, de furie, dezamagire, chiar cu sentimentul de a fi tradat. De cele mai multe…