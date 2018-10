Creditele vor fi tot mai greu de accesat. BNR franeaza elanul bancilor limitand gradul de indatorare

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta incepand din 1 ianuarie 2019, in timp ce pentru pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale, potrivit Regulamentului…

- Banca Naționala a Romaniei a luat masuri prin care romanii sa obțina mai greu un credit. A fost limitat gradul de indatorare: 40% din venitul net la creditele in lei și 20% la cele in valuta. De peste 10 ani, nu a existat un astfel de prag.

- Nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40- din venitul net la creditele in lei si 20- la cele in valuta incepand din 1 ianuarie 2019. Pentru pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale, potrivit Regulamentului pentru…

- Nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta incepand din 1 ianuarie 2019, in timp ce pentru pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale, potrivit Regulamentului…

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- Banca Naționala va stabili noi modalitați de calcul a gradului de indatorare a solicitanților unui credit, urmand ca imprumuturile destinate refinanțarii altor credite sa nu fie incluse in calculul indatorarii. Refinantarea creditelor ar urma sa faca exceptie de la masura de limitare a gradului de indatorare…

- Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu dobânda variabila, a înregistrat si el o scadere marti, la 3,40%, fata de nivelul de 3,41%, cât a fost luni. În plus, indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobânzii…

- Ministerul Educației Naționale, Banca Naționala a Romaniei, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara și Asociația Romana a Bancilor au incheiat un Acord de colaborare pentru realizarea de activitați comune in domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale…