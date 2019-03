Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica noua forma a Ordonantei 114. Aceasta schimba modul de taxare a bancilor, iar indicele ROBOR va disparea din calculul dobanzilor pentru creditele noi in lei acordate persoanelor fizice.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti cu 0,06 puncte procentuale fata de valoarea de marti, pana la 3,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,17%, cel mai mare nivel din ultimele doua luni si jumatate, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.ROBOR la trei luni este indicatorul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri cu 0,03 puncte procentuale, pana la 2,93% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut, respectiv…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,90%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza ratele la creditele in lei, a scazut la 2,97%, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Acesta este cel mai mic nivel din ultimele șase luni și jumatate, iar scaderea acestuia vine in contextul in care Guvernul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 2,97%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…