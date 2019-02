Stiri pe aceeasi tema

- Gmail intampina probleme in Europa, in unele zone din America, in America de Sud și in Asia. Cauza pentru care Gmail a picat este inca necunoscuta. Mii de utilizatori au reclamat ca nu se pot loga in Gmail și unii ca nu pot sa acceseze deloc website-ul. Potrivit Outage.report, 45% dintre useri nu pot…

- Iarna grea din Europa a devenit și mai dificila, sute de oameni fiind blocați dupa ce drumurile au fost ingropate de avalanșe, conform Dailymail. Cele mai multe coduri roșii sunt in Germania și Austria,...

- Cel puțin 16 persoane au decedat in ultima saptamana in Europa din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ninsorile abundente și gerul din ultimele zile creand dificultați majore in țari ca Austria, Cehia, Germania, Grecia și chiar Norvegia, informeaza Mediafax citand Associated Press.

- Vremea din Europa afecteaza cursele aeriene. O aeronava cu 182 de pasageri, a companiei Ryanair, care plecat de la Londra spre Salonic, a stat mai bine de 12 ore pe Aeroportul din Timișoara. Motivul, conditiile meteo nefavorabile din Grecia, care au determinat inchiderea aeroportului elen.

- Dragnea, Valcov și Teodorovici nu cunosc lucruri elementare despre piețele financiare și se comporta ca un elefant printre porțelanuri, susține avocatul Gabriel Biriș, care a fost anterior secretar de stat in Ministerul Finanțelor. Acesta spune ca dobanda variabila, calculata prin ROBOR plus o marja…

- Dezastru. Suntem in Europa si ne batem joc. Partida din etapa a IV-a a Challenge Cup a fost amanata, deoarece suprafata de joc a fost impracticabila. Voluntari, detinuti de la Popa Sapca, fani ai echipei si jucatori au incercat sa deszapezeasca stadionul Dan Paltinisanu, insa efortul lor a fost zadarnic,…

- "Romania nu are o corupție instituționalizata, resursele alocate combaterii acestui fenomen sunt disproporționat de mari, raportat la beneficii. Cert e ca, in 10 - 14 ani de așa zisa lupta impotriva corupției, nu am facut altceva decat sa ne decimam propriile elite, elite economice, culturale, spiritual,…

- Viața de model nu e atat de roz pe cat pare. Ieșeanca Andreea Nicole Pricop este nevoita sa faca, insa, anumite sacrificii legate de alimentație, sport… in principiu intregul stil de viața! Cariera de model este o alegere indrazneața iar Andreea se numara printre romancele care sunt extrem de apreciate…