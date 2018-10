Creditele ipotecare acordate populatiei au ajuns la maxim istoric in septembrie 2018!

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 632 de familii și tineri necasatoriți și-au procurat pâna acum apartamente și case prin intermediul Programului „Prima Casa”. Doar în ultima saptamâna 39 de beneficiari au trecut în casa noua, informeaza Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor…

- Consiliul de Administratie al BNR a adoptat, miercuri, modificari la regulamentul privind unele conditii de creditare, astfel ca nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta. Gradul total de indatorare se determina ca pondere a…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In cazul imprumuturilor in lei, gradul maxim de indatorare va fi de 40%,…

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- 500 de credite ipotecare au fost acordate in cadrul proiectului Prima Casa. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Intrepriderilor Mici și Mijlocii, suma creditelor constituie 230 de milioane de lei, iar suma garantiilor de stat - 115 milioane de lei.

- Romanii se indatoreaza tot mai mult la banci. Asta arata ultimele date ale BNR. Creditele acordate populatiei si firmelor ai crescut cu 6,6% in august fata de aceeasi luna a anului trecut. In iulie, creditele acordate populatiei si firmelor au crescut cu 6,6%, pana la 243,34 miliarde lei. In august,…

- Bancile din Romania au aprobat credite ipotecare noi in moneda locala in valoare de 6,3 mld. lei in S1/2018, in crestere cu aproximativ 16% fata de aceeasi perioada din 2017, arata datele BNR agregate de ZF.

- Șapte familii vor avea propria locuința, dupa ce au beneficiat de credite ipotecare in cadrul programului "Prima Casa 2", destinat bugetarilor. Din 22 iunie, de cand a fost lansat, inca trei cereri au fost validate, iar altele patru sunt in proces de examinare.