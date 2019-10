Creditele în franci elvețieni, “judecate” la Bruxelles. Ce ar putea decide cel mai important tribunal european în legătură cu despăgubirea clienților Creditele in franci elvețieni, “judecate&" la Bruxelles. Ce ar putea decide cel mai important tribunal european in legatura cu despagubirea clienților Cel mai important tribunal european urmeaza sa decida daca o banca poloneza a incalcat legea atunci cand a oferit credite ipotecare in franci elvetieni, o hotarare care ar putea declansa un val de procese care sa stearga profiturile bancilor poloneze in urmatorii ani. Au trecut aproape două decenii de când 700.000 de polonezi, atraşi de dobânzile mult mai reduse la creditele ipotecare în franci elveţieni comparativ… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

