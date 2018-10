Stiri pe aceeasi tema

- Creditele in cadrul programului "Investeste in tine" pot fi accesate de la CEC incepand de luni, tinerii cu varste intre 16 si 26 de ani avand posibilitatea de a accesa un credit de pana la 40.000 de lei, iar persoanele cu varste intre 26 si 55 de ani de pana la 35.000 lei. "Este un proiect adresat,…

- Romanii pot merge de luni la CEC Bank pentru a accesa un credit fara dobanda, garantat de stat, pentru formare profesionala, prin intermediul programului „Investeste in tine”, a anuntat joi premierul Viorica Dancila. „€Un proiect ajuns la maturitate este «Investeste in tine». Vor fi semnate astazi toate…

