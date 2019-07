Credite pentru tratamente stomatologice și estetice dentare „Zambetul pacienților noștri este prima noastra prioritate și toate eforturile noastre sunt direcționate spre asigurarea confortului, atat din punctul de vedere al sanatații dentare, cat și financiar al tuturor celor care ne intra in clinica", explica dr. Rodica Ghionea la intalnirile periodice pe care le are cu pacienții, organizate in cadrul unui program de educare in domeniul sanatații dentare, derulat de clinica City Dent din București. Turismul dentar in floare in Romania dentar in floare in Romania Serviciile de asistența dentara nu au cunoscut, pana acum, o atenție deosebita din partea statului, prin finanțari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

