Credite mai avantajoase pentru fermieri. MADR, informaţii In acest scop, Guvernul Romaniei, reprezentat de MADR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a semnat cu Fondul European de Investitii (FEI) un acord de finantare in vederea implementarii instrumentului financiar Imprumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu.



MADR a pus la dispozitie fonduri din PNDR in valoare de 93.875.487 euro pentru acordarea de credite fermierilor si antreprenorilor din spatiul rural pentru finantarea unor investitii si a capitalului de lucru, necesare in cadrul urmatoarelor masuri: - 4.1 Investitii in exploatatii agricole;

Sursa articol si foto: dcnews.ro

