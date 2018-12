Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest au descins, miercuri dimineata la 18 adrese de pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale.…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi puse…

- La acest moment, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova…

- Politistii fac, joi dimineata, trei perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala in care mai multe persoane sunt suspectate ca au cumparat, in 2016, din spatiul intracomunitar, autoturisme second-hand pe care le-au vandut apoi in Romania, fara a inregistra in contabilitate veniturile.…

- AVERTISMENT de la ANM! Vine URGIA in București și alte șase județe. ANUNȚUL a fost facut ACUM de meteorologi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, dar și pentru alte cateva județe din țara, valabile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, valabila pana la ora 21.00. Meteorologii avertizeaza ca se vor semnala intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala viteze in general de 55 km/h.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, valabila pana la ora 21.00.Meteorologii avertizeaza ca se vor semnala intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala viteze in general de 55 km/h.…

- O mie sase sute de perechi de incaltaminte contrafacute, in valoare de aproape un milion de lei, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea. Marfurile sosisera din China si erau destinate unei firme din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera…