Stiri pe aceeasi tema

- Intram intr-o lume noua și parca reperele de care ne ținem ca sa razbim spre ziua de maine dispar unul cate unul. Iar schimbarile par titluri de mega-parodii, pentru ca exista un haz in multe din lucrurile noi care pun in logici inverse tradițiile de pana acum. De exemplu, cum vi s-ar parea…

- „Masuri de tipul 114 nu te ajuta, dimpotriva, o sa ai cresteri de rata de dobanda ca pierzi credibilitate, bancile te taxeaza pentru asemenea atitudini care nu respecta realitatile economice", a zis Isarescu. El a ridicat intrebarea in legatura cu bancile: „Cine mai da credite in Romania?" „Nu sa aiba…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi ca mutari guvernamentale de tipul 'taxei pe lacomie' introdusa prin OUG 114 produs o reacție virulenta a bancilor.„Masuri de tipul 114 nu te ajuta, dimpotriva, o sa ai cresteri de rata de dobanda ca pierzi credibilitate, bancile te taxeaza pentru…

- Avocatul Gheorghe Piperea face o paralela intre dobanzile pe care le practica bancile din Franta atunci cand acorda imprumuturi imobiliare si nivelul dobanzilor aplicate de bancile din Romania.

- Bancile au bani, insa nu pot imprumuta companiile slab capitalizate, care nu mai pot da banii inapoi, astfel ca solutia este reforma intreprinderilor, precum si recladirea increderii intre mediul de afaceri si sectorul bancar, a sustinut Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- Daca vreți sa aruncați o privire în viitor, încercați sa va uitați la Japonia. Nu va fi încurajatoare. Iata cum descrie perspectivele țarii Timothy Taylor, editor-șef la Journal of Economic Perspectives: „Japonia se confrunta cu o situație în care populația și forța de…

- Un numar de 12 banci din Turcia vor oferi companiilor un pachet de credite cu o valoare totala de 25 miliarde lire (4,31 miliarde dolari), care vor fi garantate de Trezorerie, a anuntat miercuri Asociatia bancilor ...

- Bancile au dat mai greu credite ipotecare si de consum populatiei, in primele trei luni ale acestui an, si au crescut si numarul de cereri de credit respinse, din cauza politicii BNR, a situatiei financiare a populatiei si a asteptarilor privind situatia economica, arata un sondaj realizat in randul…