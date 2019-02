Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pe activele bancare introdusa de guvern la finalul anului trecut va accelera consolidarea bancara - bancile mici urmand sa incerce sa fuzioneze pentru a putea ramane active in piata -, va duce la reducerea cheltuielilor si la ajustarea creditarii si a activelor bancare, urmand sa vedem, in timp,…

- Venita la conducerea XTB Romania dupa o perioada de 10 ani in care firma isi construiese o imagine de broker de instrumente financiare derivate si tranzactii Forex, Irina Cristescu spune ca vrea sa alinieze filiala locala la directia globala a...

- Ilie Șerbanescu a declarat, pentru DC News, ca ROBOR-ul nu reprezinta reala problema a creditarii in Romania. Analistul susține ca romanii trebuie sa plateasca o doanda foarte mare pentru ca bancile care activeaza in Romania percep penlitate de risc de țara pe care BNR nu intervine. "Acest…

- Euro se vinde si cu peste 4,76 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de 4,6890 lei/euro, un nou nivel record. BNR a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6890 lei/euro, o crestere de 0,13% fata de pragul atins miercuri, aceasta…

- Intotero: Vom avea, cu siguranța, pe agenda situația aceasta, pe parcursul președinției Printr-un comunicat difuzat sambata, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni considera ca indexarea alocațiilor copiilor nerezidenți ai muncitorilor din Austria nu reflecta principiul egalitații și nediscriminarii.…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a avut un mesaj pentru Diaspora, la inceput de an, spunand ca va susține toate masurile economice care incurajeaza revenirea acasa a muncitorilor și ca a avut uneori mesaje "care nu au fost corect intelese".Citește și: Victor Ponta lanseaza acuzații INCENDIARE:…

- Ordonanța care introduce un nou sistem de taxare a bancilor a fost adoptata vineri. Din clipa in care indicele ROBOR depașește pregul de 2%, bancile vor cotiza mai mult la stat, cu o taxa care crește progresiv pe baza evoluției acestui indice. Patronatelor Bancare din Romania au reacționat și avertizeaza…

- Romania se confrunta cu probleme serioase privind exodul de forța de munca. Mulți romani parasesc țara și uneori familia pentru un job mai bine platit in strainatate. Chiar daca uneori, munca in afara e mai grea, romanii prefera sa munceasca mai mult timp in detrimentul unui salariu foarte mic in Romania.