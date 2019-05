Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anunțat ca va modifica, printr-un proiect de act normativ, legislatia specifica programelor guvernamentale garantate de stat, pentru clarificarea modalitatii de aplicare a noului indice care inlocuiește ROBOR. În aceste condiţii, noul indice de referinţă…

- Noul indice IRCC, care inlocuieste Roborul, este cotat la 2,36% in prima sedinta in care e calculat, potrivit datelor BNR. Noul indice este calculat... The post Cat vor fi ratele lunare daca faceti un credit Prima Casa de 285.000 lei (60.000 euro) la IRCC, noua dobanda de referinta. Diferenta fata de…