Credite de studii: tineri cu varsta intre 16 - 26 de ani pot beneficia de o finantare de pana la 40.000 lei fara comisioane si fara dobanda

- Femeia agresata de cei trei tineri avea 49 de ani. Anișoara Zmau nu avea familie și locuia singura, intr-o casa din Ghergheleu, comuna Codaești. Pe 6 martie, ea a fost luata cu forța dintr-un bar de un tanar de 23 de ani. A fost dusa intr-o caruța, in care au urcat agresorul și doi adolescenți, de 16…

- In perioada de referinta au fost organizate 32 de programe de formare profesionala gratuite, dintre care 28 programe de calificare sau recalificare si patru programe de initiere, perfectionare sau specializare.Conform datelor ANOFM, din totalul celor 792 de participanti la cursurile din ianuarie,…

- In acest moment, sansa ca Romania sa aiba o dezvoltare economica durabila, un nivel de trai ridicat pentru cetatenii sai e compromisa aproape in totalitate, avand in vedere ca peste 500.000 de tineri au plecat din tara la studii si nu s-au mai intors, a declarat luni europarlamentarul Catalin Ivan.…

- La data de 20 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Targu Carbunesti au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, 2 tineri, unul in varsta de 18 ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de instigare la distrugere,…

- Pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de astazi, 13 februarie, se afla si proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50 2018 privind implementarea Programului guvernamental "Investeste in tineldquo;. Este vorba de programul de acordare a creditelor fara dobanda…

- Programul “Investeste in tine”, lansat de Guvern anul trecut, a fost accesat deja de peste 1.300 de tineri. Cei mai multi au luat credite fara dobanda pentru scoala sau cursuri de reconversie profesionala, spun reprezentantii bancilor. Pentru anul acesta, plafonul garanţiilor este de…

- Barbatul de 22 de ani, care duminica dimineata a provocat accidentul rutier in urma caruia doi tineri de 18 ani si-au pierdut viata, iar altul a fost rpnit, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta bauturilor…

- Doi tineri, in varsta de 24 si 25 de ani, au murit, marti, intr-un accident produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, in judetul Teleorman. Un al treilea tanar, in varsta de 16 ani, a fost grav ranit si ...