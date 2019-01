Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de imprumuturi din cadrul Ministerului de Finanțe și-a dat acordul ca Primaria municipiului Suceava sa foloseasca in acest an 17,5 milioane de lei din cele doua credite in suma totala de 27,6 milioane de lei contractate in 2015 și 2016 și nefolosite pana acum, diferența urmand a fi utilizata…

- Cinci companii cu proiecte de investitii de 230 de milioane de lei vor primi ajutoare de stat in valoare de 98 de milioane de lei, acordurile de finantare in acest sens fiind semnate vineri de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.Citește și: Captura RECORD…

- Detalii de ultima ora privind modul in care va funcționa Fondul Suveran de investiții locale."Toate imprumuturile se vor acorda la solicitarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, prin hotarare de Guvern emisa anual in limita plafoanelor aprobate, pe o perioada de 5 ani cu tragere…

- Clubul polonez Wisla Cracovia a fost cumparat de fonduri de investitii din Marea Britanie si Luxemburg, informeaza AFP."Fondurile de investitii Alelega Luxembourg Sar si Noble Capital Partners Ltd au preluat controlul clubului Wisla Cracovia in proportie de suta la suta", a anuntat gruparea…

- Atenție! Aceștia nu vor putea sa-și retraga banii acumulați in Pilonul II decat cand vor ieși la pensie. Asta prevede Ordonanța de Urgența adoptata in aceasta seara de Guvern. Cați romani sunt in aceasta situație? Peste 6,04 milioane de persoane, conform datelor ASF. "O persoana, participanta la un…

- Constructorii care au caștigat licitația de finalizare a ultimelor lucrari la noul Stadion Municipal din Targu Jiu au inceput pregatirile si fac verificari pentru a putea derula anumite activitati specifice. In masura in care temperaturile permit acest lucru, o parte a lucrarilor chiar pot fi executate. Potrivit…

- Investitii de peste 300 milioane de euro si aproximativ 2.000 de locuri de munca create. Acestea sunt planurile companiei Kaufland pentru Republica Moldova. Compania a organizat miercuri, 5 decembrie, evenimentul Richtfest - o sarbatoare germana, care marcheaza o etapa importanta in constructia primului…

- Ministerul Finanțelor recomanda „prudența” in eliminarea impozitului pe venit in cazul medicilor, masura promisa de PSD sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019.„Impactul bugetar al scutirii de impozit pe veniturile din salariile obținute de catre medici și de catre personalul didactic din…