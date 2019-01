Credite 2019. Condții inasprite. Vor fi conditii mult mai restrictive. Multi romanii ar putea sa nu se mai incadreze. Va fi plafonat gradul de indatorare cu 25% pentru creditele in valuta. Bancile nu vor putea sa mai dea credite a caror rata sa depaseasca 40% din salariul net, anunța Antena 3.

Credite 2019. Condții inasprite. De exemlu, o persoana cu un salariu mediu pe economie de 2669 de lei, fara copii, in 2018 lua un credit de 250.000 pentru o casa. In 2019, va lua un credit maxim ipotecar de 185.000 de lei si va avea si rate mai mici. In 2018, aceeasi persoana, lua cu banii de la…