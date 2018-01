Creditarea de consum a incetinit inca din toamna! Se pregatesc romanii pentru vremuri mai grele? Creditul de consum arata o tendinta clara de temperare pe finalul anului 2017, conform datelor BNR, cu scaderi pe volumele noi de pana la 4%. Apetitul mai mic al romanilor pentru imprumuturi a fost remarcat si de liderul pietei bancare dupa active, care estimeaza un 2018 mai slab in ceea ce priveste imprumuturile. Iata care sunt ultimele cifre raportate de BNR si la ce se asteapta BCR pentru acest an. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Romanii par sa se pregateasca de un 2018 cu un euro tot mai scump. Depozitele populatiei constituite in valuta au crescut intr-un ritm sustinut in noiembrie, in timp ce plasamentele in lei au inceput sa scada, conform datelor publicate de BNR. Daca in cazul firmelor, unde tendinta este si mai pronuntata,…

- In luna noiembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0.7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior.

- Se anunța schimbari importante de la 1 ianuarie pentru bugetari. Guvernul va limita angajarile, achizitiile vor fi blocate, iar tichetele de masa vor fi eliminate. In plus, se aplica noua filosofie fiscala care prevede transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Sunt mai…

- Ca sa fiu sincer, nu dau doi bani pe sondajele noastre, facute in tara si comandate de partide, de televiziuni pro-cutare sau anti-cutare mai pe ascuns sau mai pe fata, ca sa dea bine si ademenitor pentru unii sau, dimpotriva, rau si amenintator pentru altii. De aceea, cand apare un altfel…

- ♦ Romanii cheltuie pe produse de larg consum (FMCG) circa 20,7 mld. euro anual, suma fiind relativ constanta in ultimii ani in contextul in care masurile de relaxare fiscala au dus preturile in jos, insa romanii au cumparat mai mult (in volum) sau mai scump.

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- Presedintele Klaus Iohannis scrie sambata, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook : "Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai I, care, cu demnitate si curaj, si-a reprezentat tara in unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei noastre. "

- Industria bunurilor de larg consum a crescut valoric cu aproape 6% in primele 9 luni ale anului, in conditiile in care cumparaturile au crescut in valoare, insa frecventa vizitelor in magazine a ramas similara cu cea din 2016, arata un studiu al GfK. Comertul modern domina in continuare…

- Istoricul clujean Cornel Jurju, presedintele Clubului Monarhistilor din Cluj, a declarat pentru „Adevarul” ca „prin trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai constiinta romaneasca este profund indoliata. Poporul roman pierde astazi cea mai importanta personalitate din viata statala a tarii a ultimului…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat ca moartea Regelui Mihai inseamna disparitia unui „fost sef de stat de vremuri grele". "A murit un fost sef de stat. Din patru am ramas trei. A fost un sef de stat de vremuri grele. Dumnezeu sa-l ierte. Nu as comenta si altceva, nu sunt pregatit", a afirmat…

- A debutat direct pe marile scene ale Romaniei la frageda varsta de 16 ani și de atunci pana acum, la 47 de ani, Loredana Groza a ramas o prezența constanta in fața publicului. Zile Naționale sau Revelioane fara Loredana? Imposibil! Lori a devenit un simbol al dragostei pentru țara și pentru romani

- Preturile la gaze ar putea creste iarna aceasta cu cateva procente fata de pretul mediu din lunile de vara din cauza infrastructurii invechite de transport, care presupune investitii mai mari pentru mentenanta, dar si bani alocati importurilor, este de parere Dumitru Chisalita, expert in petrol si gaze.

- Deoarece daunatorii nu țin cont de frontiere, Armenia, Belarus, Moldova și Ucraina au decis sa colaboreze cu FAO pentru a preveni intrarea, stabilirea și raspindirea daunatorilor. Colaborarea pe parcursul unui an a vizat consolidarea capacitaților serviciilor naționale de control fitosanitar in cele…

- Achiziția de alimente și bauturi non-alcoolice reprezinta 30,2% din coșul de consum al romanilor, fața de media de 15,4% inregistrata in UE, majoritatea prețurilor bunurilor de consum fiind mai reduse in țara comparativ cu media europeana, cu excepția articolelor de incalțaminte, potrivit ...

- „Ei vorbesc de stat paralel. Realitatea este ca Romania ajunge sa fie un stat capturat”, spun initiatorii protestelor. Romanii s-au mobilizat și au ieșit in strada, intr-un protest mai amplu decat ultimele de acest fel. A avut insa și un moment tensionat și controversat - la București, jandarmii calare,…

- Ultimile profetii lasate de Baba Vanga, celebra clarvazatoare din Bulgaria, nu prevestesc vreo Apocalipsa prea curand, ci ani plini de evenimente, rasturnari de situatii si o reierarhizare a marilor puteri.

- Direcția Naționala Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile facute miercuri de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Romanii care au credite in lei cu rata flexibila au parte de un nou anunț infricoșator din partea BNR. ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,18%, la trei luni, de la 2,09% joi, reiese din datele Bancii Nationale…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, vrea sa vanda clubul, dar pentru moment nu are nicio oferta pentru echipa alb-roșie. Alexandru David, președintele clubului, a vorbit despre situația "cainilor" și a dezvaluit ce se va intampla la Dinamo din vara daca nimeni nu va cumpara clubul de la Negoița.…

- Un an nou inseamna pentru multa lume speranțe intr-o viața mai buna. Din nefericire, pentru unele persoane, perspectivele nu sunt tocmai optimiste. Și asta intrucat in anul care vine conjunctura astrala nu le este tocmai favorabila, scrie realitatea.net.

- Trandafirii sunt printre cele mai rezistente flori din gradina. Pregatirea trandafirilor pentru iarna depinde de clima, de soiul si tipul trandafirului. Taierea lor se face numai primavara. Daca sunt taiati pana la radacina toamna pot fi omorati, riscul de inghet fiind maxim. Toamna se fac doar taieri…

- Toamna trage cortina la Sibiu ridicand-o pe cea care pune in lumina inimilor noastre memoria celui care este, in veac, PARINTELE JUNILOR: MAESTRUL IOAN MACREA. Festivalul Național de Folclor care ii cinstește memoria pune prag muzical intre toamna și iarna, readucand la Sibiu mari artiști și evenimente…

- Taur Incepi anul intr-o nota optimista, insa ti se ineaca rapid corabiile. Nimic nu merge cum ti-ai planuit. Inca din luna ianuarie pierzi o suma importanta de bani, fie ca o aveai si ramai fara ea, fie ca iti fusese promisa si n-a mai ajuns la tine. Prost stai si cand vine vorba de locul…

- Un an nou inseamna pentru multa lume sperante intr-o viata mai buna. Din nefericire, pentru unele persoane, perspectivele nu sunt tocmai optimiste. Si asta intrucat in anul care vine conjunctura astrala nu le este tocmai favorabila.

- Romanii ortodocsi se roaga si ii pomenesc pe cei adormiti in cadrul slujbei de sambata, cunoscuta in popor drept Mosii de toamna. Sarbatoarea "Mosii de toamna" este foarte aproape de data de 15 noiembrie cand incepe postul Craciunului, care dureaza pana in 24 decembrie, si la mica distanta de pomenirea…

- Comisia Naționala de Prognoza a revizuit din nou, in sus, estimarile privind creșterea economica a Romaniei in 2017, la 6,1%, de la 5,6% cat preconizase anterior. Conform Prognozei de toamna, Produsul Intern Brut se va situa la 842,5 miliarde de lei anul acesta, fața de 837,1 miliarde…

- „Apetitul romanilor pentru telefoanele Apple este tot mai mare”, arata un reprezentant al Quickmobile, retailer care, dupa trei zile de la lansarea precomenzilor pentru noul flagship de la Apple, a inregistrat 1200 de solicitari, valoarea totala a telefoanelor platite integral depasind 1,5 milioane…

- În doar trei zile, Quickmobile, cel mai mare specialist tech din România, a înregistrat precomenzi pentru 1.200 de smartphone-uri iPhone X. Toate telefoanele au fost achitate de catre români integral, valoarea totala a acestora depașind 1,5 milioane de euro. Comenzile…

- Romanticele seminee nu mai sunt un accesoriu de lux si pot fi acum montate in mai putin de 10 minute. Ne rferim, bineinteles, la cele electrice, cu aeroterma, care pot genera un costuri mai mici pentru incalzirea casei comparativ cu alte metode.

- Scenarii negre pentru sute de mii de angajati! Daca in privat patronii sunt bulversati si nu stiu cum vor calcula lefurile, la stat, bugetarii sunt amenintati! Un lider al coalitiei de guvernare a aruncat o veste soc: ar urma concedieri in mai multe institutii.

- Motivele pentru care vom plati mai mult pentru o franzela sunt acelea ca s-a scumpit energia si au crescut cheltuielile cu salariile platite muncitorilor, spun oficialii patronatului din morarit si panificatie ROMPAN. Majorarile, insa, nu se opresc aici, pentru ca sunt programate noi cresteri salariale.…

- Inceput din dorința de a oferi o asistența medicala de calitate copiilor din zona de vest a țarii, dar și pentru a compensa pierderile de imobile suferite in ultimii ani de sistemul sanitar timișorean, proiectul construirii unei aripi noi pentru Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara a intampinat…

- Toamna și-a intrat deja in drepturi depline și precipitațiile abundente au inceput sa iși faca și ele simțita prezența. Aversele imprevizibile creeaza depuneri generoase de apa pe carosabil care pot amenința siguranța șoferilor atunci cand exista pericolul pierderii controlului autovehiculului angajat…

- Poate ca niciodata, a fost o toamna cu multe competitii sahiste, interne si internationale de inalt nivel. Marea provocare a acestui an pentru sahul romanesc a fost organizarea Campionatului European individual pentru copii si juniori de la Mamaia, la care au participat 1.150 de jucatori din 48 de state,…

- In insemnarile sale din Primul Razboi Mondial, generalul Romulus Scarisoreanu (fratele mai mic al generalului Constantin Scarisoreanu) a descris cum a decurs confruntarea armata din octombrie 1916 de la Caramurat (Mihail Kogalniceanu de astazi), de la care se implinesc in aceste zile 101 ani.

- Toamna vine cu struguri, prune, gutui, dar si dovleci. Benefic in aceasta perioada, dovleacul este un adevarat rasfat culinar, dar si un aliat in lupta cu kilogramele in plus sau impotriva cancerului.

- Romanii sunt plini de imaginație. Un barbat din Marghita, Bihor, și-a scos la vanzare Mazda și anunțul sau a starnit hohote de ras printre internauți. Barbatul vinde o Mazda din anul 1995, iar anunțul postat pe olx.ro este mai mult decat amuzant. “Vand Mazda 323 C cu apucaturi de BMW in stare de functionare…

- Mai mult de 25% dintre romanii care vor pleca vara viitoare in vacanțe intr-o destinație de litoral din strainatate iși cumpara sejururile inca din aceasta toamna, pentru a beneficia de reducerile de pana la 45%, conform unei analize realizata de un tour-operator, remisa miercuri AGERPRES. …

- Liderii societatilor culturale românesti din regiunea Cernauti intentioneaza sa manifesteze, pe 17 octombrie, în fata sediului Administratiei Regionale de Stat Cernauti si sa organizeze asa-numite „funeralii ale limbii române", scrie radiochisinau.md Ei…

- Romanii care practica activitati independente vor fi puternic loviti de anul viitor odata cu transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Si asta pentru ca prin noul Cod Fiscal, se modifica procedura de calcul a contributiilor sociale pentru profesiile liberale. Artistii, micii meseriasi,…

- Nicio firma deținuta de catre miniștrii Guvernulului Tudose nu a optat la firmele lor pentru contul de split TVA, masura impusa chiar de catre Cabinetul din care fac parte, potrivit unei analize efectuate de catre Cursdeguvernare.ro . Masura a fost adoptata recent de catre Guvern și este opționala de…

- Peste jumatate dintre romanii plecați in strainatate iși doresc sa se intoarca acasa și sa investeasca in Romania, releva un studiu realizat de Open-I Research. Cei mai interesați de revenirea in țara sunt romanii din Italia și Marea Britanie la polul opus fiind cei din Germania și Statele Unite. 56%…