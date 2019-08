Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a inregistrat in iulie un deficit comercial de 249,6 miliarde yeni (2,115 miliarde euro/2,345 miliarde dolari), cu 9,8% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, informeaza Ministerul nipon de Finante, citat de agentia EFE, conform agerpres.ro. Exporturile au scazut…

- Guvernul Turciei a reusit sa isi repare situatia financiara deteriorata in luna iulie cu o infuzie substantiala de fonduri de la Banca Centrala, informeaza Bloomberg. Potrivit datelor publicate pe pagina de internet a Băncii Centrale a Turciei, luna trecută instituţia a transferat către…

- Grupul Electrica a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net consolidat de 109 milioane lei, in scadere cu 48,1% fata de prima parte a anului trecut, acoperind pierderea din primul trimestru, de 41 milioane lei, printr-un profit net inregistrat in trimestrul 2 de 150 milioane lei.…

- Producatorul Alro Slatina a raportat pierderi de 1,48 milioane lei in primul semestru, de la un profit net de 161,17 milioane lei in perioada similara a anului trecut, in timp ce vanzarile au scazut la 1,33 miliarde lei, de la 1,377 miliarde lei in prima parte din 2018, din cauza preturilor scazute…

- Ansamblul tranzactiilor pe piata de arta la licitatii, in primul semestru al anului, este de 6,98 de miliarde de dolari, in scadere cu 17,4% fata de aceeasi perioada a anului 2018, potrivit Artprice, care a recenzat 262.300 de loturi.

- OMV Petrom (simbol bursier SNP) a realizat in primul semestru al anului un profit net de 1,975 miliarde lei, in crestere cu 53% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

