Credit de dezvoltare pentru fermieri, eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate şi impozit zero pentru tractoare(Program de guvernare) Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de

productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.



"Programul de stimulare a productiei vegetale, zootehnice si a acvaculturii prevede infiintarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garantii de stat, respectiv acordarea de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru: realizarea productiei agricole… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor beneficia de garanyii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole potrivit Programului de guvernare 2018-2020

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. Alte modificari: Creșterea salariului minim și operaționalizarea impozitului…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.

- Noua localitati din Republica Moldova vor primi granturi pentru realizarea proiectelor economice si deschiderea de noi afaceri. Localitatile vor primi cate 25 de mii de dolari din partea Guvernului Elvetiei, fiind necesara si contributia autoritatilor locale, asociatiilor de bastinasi si agentilor economici…

- Secretarul de stat Simona Țeighiu-Jurj a prezentat prioritațile Ministerului Economiei in domeniul resurselor minerale, la Adunarea Generala a Asociației Patronale Miniere din Romania, PATROMIN. Țeighiu-Jurj a subliniat ca, pe baza Strategiei Miniere 2017-2035 și in contextul Programului de Guvernare,…

- Consilierii locali din Sebeș au aprobat, in ultima ședința din 2018, nivelul impozitelor și taxelor locale pecepute in 2018 de la persoanele fizice și juridice din municipiu (inclusiv localitațile aparținatoare Lancram, Petrești și Rahau) in anul fiscal 2018. Acestea au ramas la același nivel cu cele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din județul Karditsa au anunțat organizarea unei blocade cu tractoare și mașini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersecția Megalochori, pe noua…

- Dragnea: Nu exclud introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, inaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare, el aratand ca CExN va dezbate in aceasta perioada, pana la finalul saptamanii,…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- Vești bune pentru romanii care vor avea nevoie de investigații medicale complexe! Mai mult spitale din București și din țara vor fi dotate cu aparatura medicala de ultima generație, care permite diagnosticarea rapida și cu mai multa precizie. „Ministerul Sanatații doteaza cu echipamente medicale de…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui ...

- Sprijin financiar de la BERD pentru constructia unei magistrale de metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar pentru constructia magistralei de metrou M6 1 Mai - Otopeni. Valoarea totala a…

- Tensiunile din interiorul PSD se propaga la toate palierele partidului. Dupa ce președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, a publicat o scrisoare in care solicita pastrarea premierului Tudose și organizarea unui Congres al PSD, organizația județeana Arad a TSD se dezice de propriul…

- „Biroul Executiv al Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat isi exprima public sustinerea fata de Guvernul PSD-ALDE condus de Mihai Tudose si considera ca o eventuala inlocuire a primului ministru constituie un risc urias pentru succesul Programului de Guvernare si, mai ales, pentru…

- Programul „Prima casa” inca este, pentru o mare parte a populatiei, varianta cea mai accesibila de achizitionare a unei locuinte, principalul atu fiind avansul redus, pornind de la doar cinci procente. Este drept, sprijinul statului nu mai este atat de consistent ca la inceputul acestei initiative guvernamentale.…

- Primarul Cristian Stan a semnat contractul de finantare aferent construirii unor statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Targoviste. Valoarea finantarii este de 630.000 lei si vizeaza construirea a 4 statii de reincarcare pentru vehicule electrice.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima într-un dosar de trafic de

- Compania Tesla si-a micsorat inca o data target-ul de productie pentru Model 3 dupa ce a livrat deja mai putine modele intr-un timp mai indelungat decat era planificat. Planul lui Elon Musk de a produce in masa masini electrice pare un vis din ce in ce mai indepartat, potrivit Bloomberg. …

- Durata contractului de executie a lucrarii este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Reamintim ca in data de 10.05.2017, CNAIR S.A. si Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. COMNORD S.A. - S.C. SPECIALIST CONSULTING…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea în aplicare a programului de guvernare. ”I s-a dat o foarte mare libertate premierului în ce privește aplicarea programului de guvernare…

- Anul 2017 a fost unul in care la Palatul Victoria s-au aflat doua guverne ale aliantei PSD-ALDE, Executivul Grindeanu fiind inlocuit prin motiune de cenzura de Cabinetul Tudose, cu argumentul ca implementarea programului de guvernare nu decurgea corespunzator, dar si pe fondul protestelor din strada…

- Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, a facut declarații dupa ce Parlamentul a aprobat bugetul pe 2018. ”Este un buget care confirma continuarea programului nostru de guvernare în ceea ce privește masurile din domeniul social. A fost un vot destul de consistent, care arata…

- Proiectul a fost prezentat de primarul Ilie Bolojan, iesit in conferința de presa impreuna cu cei doi viceprimari, Florin Birta și Mircea Malan. Parcarea va ocupa intreg tronsonul cuprins intre strazile Academiei si George Barițiu. Bolojan spune ca lucrarile vor incepe anul viitor, concomitent cu…

- "Din punct de vedere politic, anul 2017 este un dezastru pentru PSD: s-a prabusit 12-13 procente intr-un an de crestere economica de aproape 7%. Cum au reusit performanta asta?...Ganditi-va ca exista un comportament electoral pe cei patru ani de guvernare care este destul de tipic: in primul an de…

- Hotararea stabileste ca resursele financiare necesare aplicarii schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentand echivalentul sumei de 40 de milioane euro, si se asigura din bugetul pe anul 2018, conform unui comunicat al Guvernului. Sursa citata precizeaza ca schema de minimis pentru anul…

- Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o Hotarare, schema de "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- V. Stoica Agenția Naționala pentru Locuințe a recepționat, in urma cu cateva zile, 69 de apartamente, construite la Sinaia și amplasate pe „Intrarea Lalelelor“. Cu un regim de inalțime parter plus trei etaje și mansarda, noile blocuri ANL cuprind apartamente destinate inchirierii, fiind cele mai multe…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca, avand in vedere prevederile proiectului de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substantiale. Potrivit unui comunicat al AMR, o cauza a pierderii de venituri este reducerea cotei impozitului…

- Transgaz se afla in plin proces de implementare a fazei I a proiectului (faza ce dureaza pana in 2019), care pentru județul Caraș-Severin inseamna trecerea conductei prin localitațile Bauțar (intravilan și extravilan), Marga (intravilan și extravilan), Zavoi (extravilan), Oțelu Roșu (intravilan…

- Partidul National Liberal considera ca lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue intr-un mod ferm; niciun program de guvernare nu va genera o dezvoltare reala fara reducerea nivelului coruptiei, afirma prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, sambata, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Astazi,…

- Fermierii din raionul Dubasari vor avea acces la terenurile amplasate dupa traseul Râbnița-Tiraspol în decurs de doua luni de zile. Declarația a fost facuta de catre viceprim-ministrul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate Agenției…

- In ceea ce priveste amenzile contraventionale din domeniul rutier – Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finantelor Publice propunerea de mentinere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. In conditiile in care, conform Programului de Guvernare,…

- M.A.I. propune plafonarea valorii punctului de amenda pentru anul 2018 la valoarea din 2017 In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier — va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda,…

- Ministerul de Interne propune ca valoarea punctului de amenda sa fie plafonata la 145 de lei și anul viitor, cu toate ca salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2018. Reprezentanții MAI susțin ca aceasta masura este luata pentru ca amenzile sa nu creasca excesiv raportat la veniturile…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) doreste plafonarea valorii punctului de amenda pentru anul 2018 la valoarea din 2017, respectiv la 145 de lei, iar in acest sens MAI a trimis catre Ministerul Finantelor Publice o propunere legislativa, a spus, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei.In condițiile in care, conform…

- In aceasta saptamana, consilierii judeteni sunt chemati sa aprobe programul judetean de dezvoltare a abilitatilor de invatare pentru copiii cu deficiente de vedere din judetul Constanta. Valoarea estimata a programului judetean este de 400.000 lei cu TVA. Cheltuielile pentru implementarea programului…

- Fermierii moldoveni care dețin terenuri agricole pe malul stang al Nistrului s-au confruntat cu un șir de presiuni din partea Tiraspolului. Primele incercari de a-i lasa fara pamanturi au fost facute la inceputul anului 2014.

- Locuința veche sau noua? Aceasta este una dintre intrebarile pe care și le pun cumparatorii de apartamente atunci cand iși cauta locuința. Ce inseamna insa apartament nou și ce inseamna locuința veche și care sunt avantajele și dezavantajele fiecarui tip de unitate locativa? „In piața…

- Mai mulți cititori, din județul Ilfov, ne intreaba daca primariile pot majora impozitul pe terenul agricol nelucrat, invocand faptul ca acesta este lasat in paragina. RASPUNS: Intr-adevar, potrivit prevederilor stipulate la Capitolul X, Art.489 , alin 4, din Noul Cod Fiscal, impozitul pe terenul agricol…

- Programul Tomate a starnit interesul a numerosi fermieri, fapt pentru care la solicitarea acestora s-a propus, printr-un proiect de hotarare, continuarea programului si in anul 2018. Astfel, s-a propus reluarea si anul viitor a ajutorului de minimis care se acorda intreprinderilor din domeniul…

- Guvernul a adoptat ieri, printr-un memorandum, acordul de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca Mondiala in vederea sprijinirii activitaților preliminare realizarii proiectului de construcție a autostrazii Ploiești-Brașov. Valoarea imprumutului este de pana la 35 milioane EUR, acordat…

- In 2016, in Centrul de Radioterapie de la Galati au fost efectuate 18.456 de sedinte de tratament pentru 977 de pacienti, de trei ori mai mult fata de anul 1995, iar in evidentele Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta sunt 17.208 pacienti cu afectiuni oncologice, se arata in datele furnizate…

- OTP Bank Romȃnia a incheiat un parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) pentru un nou instrument de garantare, „OPTIMM”, care faciliteaza accesul IMM-urilor la produsele de finantare destinate activitatii curente. Clientii…

- Stimate Domnule Prim-ministru, Comisia de dialog social a județului Iași reprezinta singura entitate la nivel județean in cadrul careia incercam dezvoltarea unei relații de parteneriat social real intre administrație și organizațiile patronale și sindicale reprezentative, urmarind sa ne aducem contribuția…

- Pentru anul 2017 Hidroelectrica și-a propus realizarea unui volum de investitii in valoare de 472.392 mii lei, finanțat integral din surse proprii. Din aceste sume, pentru dezvoltare sunt alocați 261.997 mii lei, pentru retehnologizare - 107.690 mii lei, iar pentru mentenanța cu capitalizare – 77.194…

- Banii au intrat in posesia fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatii publice locale. Conform acesta este cel mai ridicat nivel al platilor efectuate intr-un an prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Din totalul platilor efectuate, 1,56…