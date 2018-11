Credință și adevăr în practici demult uitate Din perspectiva de cercetator la Institutul de Inventica, profesorul Traian Stanciulescu a incercat sa gaseasca o legatura intre medicina populara și cea moderna: ”A sosit timpul sa unificam ceea ce știm astazi cu ceea ce știm de ieri pentru maine. Recuperarea experiențelor inițiatice ale neamului nostru presupune o practica pe care astazi suntem datori s-o restituim tuturor, mai ales ca ea a inceput sa fie cat se poate de actuala. Nu numai descantecul, ci toata terapia care se numește complementara sau alternativa, terapia naturista, terapia neamului nostru. In calitate de profesor și cercetator… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

