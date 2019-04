Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a venit, duminica dimineata, alaturi de sotia sa, Carmen Iohannis, la Biserica Romano-Catolica din Sibiu pentru a participa la slujba de Paste. Cu aceasta ocazie, Klaus Iohannis le-a transmis „Paste Fericit” credinciosilor atat in limba romana, cat si in maghiara sau germana.…

- Actrita Maia Morgenstern (56 de ani) a comentat faptul ca intr-o catedrala din Bogota (Columbia) sunt mai mult imagini cu ea din filmul „Patimile lui Hristos“ pe post de icoane, iar oamenii se roaga la ele.

- Un milion de creștini catolici din Romania sarbatoresc astazi, 21 aprilie 2019, Invierea Domnului, printre ei numarandu-se și comunitatea romano-catolica din Campina. Credinciosii romano-catolici au celebrat, in noapte de sambata spre duminica, Vigilia Pascala care include ritualul binecuvantarii focului…

- Duminica aceasta, 21 aprilie, credincioșii romano-catolici, aproximativ un milion in Romania, sarbatoresc Paștele. In Saptamana Mare, catolicii au propriul lor ritual. La slujba religioasa, participarea este obligatorie. Se canta imnuri, se pun intrebari si se citesc pasaje din Biblie. La sfarsit, participantii…

- Teatrul "I.L.Caragiale" din Bucuresti prezinta sambata si duminica, la Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau, spectacolele "Cursa de soareci" si "A fost odata in Romania", in cadrul celei de-a sasea editii a turnului "Teatru romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau". Potrivit unui…

- Filmul "Inima albastra" regizat de Violeta Birla, o fosta beneficiara a serviciilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, cu actrita Maia Morgenstern in rol principal, a fost prezentat joi, in premiera in Romania, la cinematograful Balada din Focsani.…

- Aurelian Badulescu (40 de ani) este singurul criminalist al Politiei Romane care poate reconstitui un chip uman in lut, avand drept model doar un craniu. Arta reconstituirii faciale este esentiala intr-o ancheta politieneasca, mai ales atunci cand nu ai niciun punct de plecare, doar cateva oase in baza…

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…